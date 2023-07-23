Avrupa’ya gitme hayaliyle tırın dorsesine giren 4 göçmen öldü

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 4 düzensiz göçmenden 2'sinin yaşamını yitirdiğini öğrenirken, baygın diğer 2 göçmen ise Keşan ve İpsala devlet hastanelerine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen diğer 2 göçmen de hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden 4 göçmen otopsilerinin yapılması için İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü emniyette verdiği ifadesinde göçmenlerin mola verdiği Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde gizlice binmiş olabileceklerini belirtti.