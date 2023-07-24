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    • Yaşam
    • 24.07.2023 08:09
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    • 24.07.2023 08:22
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    Genç mimarı canından eden korkunç kaza! Araç İmamoğlu'nun aile şirkete ait... 3 milyon liralık tazminat davası

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazaya yardım için yola çıkan vatandaşlar ve polislere, arkadan hızla gelen başka bir araç çarptı. Kazada yaşındaki mimar Şiyar Ümit öldü, 6 kişi ağır yaralandı. Kazaya neden olan sürücünün İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'deki aile şirketinde şoför olarak çalıştığı, aracın da şirkete ait olduğu belirlendi.

    takvim.com.tr
    Genç mimarı canından eden korkunç kaza!

    İstanbul'da 14 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası yapan yabancı uyruklu sürücünün yardıma koşan vatandaşlara ve polislere çarpan araç sürücüsü Kayhan Keser, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'deki aile şirketinde çalıştığı ortaya ait çıktı.

    Ailesi, 3 milyon TL'lik tazminat davası açtı.

    FREN BİLE YAPMADI
    Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halinde olan Abubakar Baled O Jubran, 14 Eylül 2021 akşamı İstanbul Tekstilkent mevkiinde kaza yaptı.

    Çok sayıda vatandaş ile polisler yardıma koştu. Ancak o sırada arkadan gelen Kayhan K., fren bile yapmadan kaza alanında bulunanlara çarptı.

    MİMAR ÖLDÜ
    Sabah gazetesinin haberine göre; 32 yaşındaki mimar Şiyar Ümit öldü, aralarında polis memuru Mertcan Karapınar ile yine mimar olan Baran Sarohan'ın da bulunduğu 6 kişi de ağır yaralandı.

        Kazayla ilgili Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargı süreci devam ederken, polis tutanağına göre yüzde 100 kusurlu olan Kayhan K. ile ilgili sürpriz bir detay günyüzüne çıktı.

        ARAÇ İMAMOĞLU ŞİRKETİNE AİT
        Kayhan K.'nin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ailesinin sahibi olduğu Beylikdüzü'deki İmamoğlu İnşaat A.Ş.'de çalıştığı, aracın da yine bu şirkete ait olduğu ortaya çıktı.

        Deren adlı bir kız babası olan genç mimarın ailesi, İmamoğlu İnşaat ve sürücü Kayhan K.'ye ek bir dava açarak tazminat talebinde bulundu.

        TAZMİNAT DAVASI AÇILDI
        Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne aile adına başvuran avukat, hazırladığı dilekçede ölen mimar Şiyar Ümit'in annesi Şükran Ümit, baba Cahit Ümit ve abla Ümmü Gülsüm Ümit için her birine 1'er milyon olmak üzere toplamda 3 milyon manevi tazminat istedi.

            Ayrıca anne Şükran Ümit için 10 bin lira destekten yoksun kalma tazminatı, kaza gününden itibaren faiziyle birlikte istendi.

            34 yaşındaki sürücü, "taksirle ölüme beden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 8 ay sonra tahliye edilmişti.

            ANIT MEZAR YAPTIRILDI
            Hakkari'de ve İstanbul'daki çalışma ortamında çok sevilen, çalışkanlığı ile büyük takdir gören Mehmet Şiyar Ümit için ailesi, memleketinde bir anıt mezar da yaptırdı, mezar taşına duygu dolu sözler yazdı.

                Mimardan geriye biricik kızı Deren ile dillere destan düğünle evlendiği eşi ve yüreği yangın yerine dönen annesi, babası ve ablası kaldı.

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                Haberler Yaşam Genç mimarı canından eden korkunç kaza! Araç İmamoğlu'nun aile şirkete ait... 3 milyon liralık tazminat davası
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