Genç mimarı canından eden korkunç kaza! Araç İmamoğlu'nun aile şirkete ait... 3 milyon liralık tazminat davası

Deren adlı bir kız babası olan genç mimarın ailesi, İmamoğlu İnşaat ve sürücü Kayhan K.'ye ek bir dava açarak tazminat talebinde bulundu.

TAZMİNAT DAVASI AÇILDI

Küçükçekmece Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne aile adına başvuran avukat, hazırladığı dilekçede ölen mimar Şiyar Ümit'in annesi Şükran Ümit, baba Cahit Ümit ve abla Ümmü Gülsüm Ümit için her birine 1'er milyon olmak üzere toplamda 3 milyon manevi tazminat istedi.