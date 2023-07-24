Genç mimarı canından eden korkunç kaza! Araç İmamoğlu'nun aile şirkete ait... 3 milyon liralık tazminat davası

İstanbul'da 14 Eylül'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafik kazası yapan yabancı uyruklu sürücünün yardıma koşan vatandaşlara ve polislere çarpan araç sürücüsü Kayhan Keser, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü'deki aile şirketinde çalıştığı ortaya ait çıktı.
Ailesi, 3 milyon TL'lik tazminat davası açtı.
FREN BİLE YAPMADI
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde seyir halinde olan Abubakar Baled O Jubran, 14 Eylül 2021 akşamı İstanbul Tekstilkent mevkiinde kaza yaptı.
Çok sayıda vatandaş ile polisler yardıma koştu. Ancak o sırada arkadan gelen Kayhan K., fren bile yapmadan kaza alanında bulunanlara çarptı.
MİMAR ÖLDÜ
Sabah gazetesinin haberine göre; 32 yaşındaki mimar Şiyar Ümit öldü, aralarında polis memuru Mertcan Karapınar ile yine mimar olan Baran Sarohan'ın da bulunduğu 6 kişi de ağır yaralandı.