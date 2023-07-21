İyilik yaptı canıyla ödedi! İstanbul'da akılalmaz cinayet: "Neden yol veriyorsun" deyip, bıçakladı

Bu kadarı da olmaz dedirten olay, önceki gün öğle saatlerinde İstanbul Esenyurt'taki Talatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.
Burak İşler, otomobiliyle trafikte arkasındaki motosiklet sürücüsüne yol verdi. İşler'in kullandığı aracın arkasında ilerleyen Kenan K. isimli bir sürücü ise "Trafik var, neden yol veriyorsun" diyerek duruma tepki gösterdi.
İkili arasında yol verme tartışması çıktı. Olay büyüyünce yerini kavgaya bıraktı. Kenan K, yanındaki bıçakla İşler'i bıçakladı. Ağır şekilde yaralanan genç, koşarak olay yerinden uzaklaşmak istese de yolun karşısında kanlar içerisinde yere yığıldı.