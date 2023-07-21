İyilik yaptı canıyla ödedi! İstanbul'da akılalmaz cinayet: "Neden yol veriyorsun" deyip, bıçakladı

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, yaralı genci müdahalenin ardından hastaneye kaldırsa da tüm müdahalelere rağmen kurtaramadı. Polis, kaçan katili yakalamak için çalışma başlattı.

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