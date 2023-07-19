19.07 FENERBAHÇELİLER GÜNÜ mesajları ve sözleri 💛💙 Dünya Fenerbahçeliler günü önemi nedir, neden kutlanıyor?

Dünya Fenerbahçeliler Günü, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihinde unutulmaz anılara sahne olan özel bir gündür. 1907 yılında kurulan bu köklü kulüp, Türkiye'nin en köklü ve başarılı spor kulüplerinden biri olmanın yanı sıra, dünya genelinde de büyük bir taraftar kitlesine sahiptir. Bu kapsamda, Fenerbahçe taraftarları 19 Temmuz'da tüm dünyada özel kutlamalara ev sahipliği yapıyor.