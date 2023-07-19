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    • Yaşam
    • 19.07.2023 19:30
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    • 19.07.2023 19:30
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    Korku dolu anlar! Bıçakla minibüste terör estirdi

    Tekirdağ'da halk minibüsünde bir kişi, kız arkadaşını rahatsız ettiği iddia edilen şahsı bıçakla tehdit ederken, yolcular da korku dolu anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis ekipleri bıçakla dehşet saçan şahsı gözaltına aldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Korku dolu anlar! Bıçakla minibüste terör estirdi

    İddiaya göre, Saray-Çorlu hattında çalışan halk otobüsüne Çerkezköy Narin kavşağından binen bir genç kızın yanına bir şahıs bindi. Bu esnada şahsın davranışlarından rahatsız olan genç kız durumu erkek arkadaşı S.Ç.'ye telefonla bildirdi.

    MİNİBÜSTEKİLERİ BIÇAKLA TEHDİT ETTİ
    Otobüsü Atatürk viyadüğü üzerinde durdurarak elindeki bıçakla kız arkadaşının yanında oturan G.K.'yı bıçakla tehdit ederek minibüs içindeki onlarca kişiye ve çocuklara korku dolu anlar yaşatan S.Ç., kız arkadaşı ile birlikte araçtan indi.

    O ANLAR KAMAERADA
    Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise halk minibüsünde kameraların çalışmadığı iddiası edildi. O anlarda araçtaki çocukların attığı çığlıklar ve vatandaşların çaresizliği bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    BIÇAKLA TERÖR ESTİREN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
    Minibüste yaşanan görüntüleri ihbar olarak kabul eden Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 24 saatlik araştırması sonucu minibüste kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla elindeki bıçakla terör estiren S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.Ç. ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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