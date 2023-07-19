Korku dolu anlar! Bıçakla minibüste terör estirdi

O ANLAR KAMAERADA

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise halk minibüsünde kameraların çalışmadığı iddiası edildi. O anlarda araçtaki çocukların attığı çığlıklar ve vatandaşların çaresizliği bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BIÇAKLA TERÖR ESTİREN ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Minibüste yaşanan görüntüleri ihbar olarak kabul eden Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri 24 saatlik araştırması sonucu minibüste kız arkadaşını rahatsız ettiği iddiasıyla elindeki bıçakla terör estiren S.Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı. S.Ç. ifadesinin ardından Adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.