İstanbul'da kanlı gece! Boşanma aşamasındaki eşini uykusunda katledip intihar etti: Eve girenler korkunç manzarayla karşılaştı

Bakırköy ilçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, Çamlık Çeşme Sokak'taki bir daireden dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında iki el silah sesi duyuldu. Sesi duyan bazı komşular, bu sesin dışarıdan geldiğini düşünerek herhangi bir ihbarda bulunmadı.