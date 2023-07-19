İstanbul'da kanlı gece! Boşanma aşamasındaki eşini uykusunda katledip intihar etti: Eve girenler korkunç manzarayla karşılaştı

Bakırköy ilçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, Çamlık Çeşme Sokak'taki bir daireden dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında iki el silah sesi duyuldu. Sesi duyan bazı komşular, bu sesin dışarıdan geldiğini düşünerek herhangi bir ihbarda bulunmadı.
ÇİLİNGİR YARDIMIYLA İÇERİ GİRİLDİ
Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bağlı Bağcılar Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde çalışan ikili, işe gitmeyince kadının iş arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı, bir sonuca ulaşamadı. Sonrasında aradıkları Kolay'ın da telefonu açmaması üzerine hastanenin güvenlik amiri adrese gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeri girildi.
YATAKTA KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR
İkilinin yatakta kanlar içinde bulunması üzerine eve polis ve sağlık ekibi çağırıldı. Hastanede kamera sistemleri sorumlusu olarak çalışan Mustafa Kolay ile giriş personeli görevinde bulunan Cavide Sevgi Arapoğlu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.