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    • Yaşam
    • 19.07.2023 18:45
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    • 19.07.2023 18:45
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    İstanbul'da kanlı gece! Boşanma aşamasındaki eşini uykusunda katledip intihar etti: Eve girenler korkunç manzarayla karşılaştı

    İstanbul'da kan donduran bir olay yaşandı. Karısı ile boşanma aşamasında olan 34 yaşındaki Mustafa Kolay, 3 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Cavide Sevgi Arapoğlu'nu uykusunda katletti. Koca Mustafa Kolay, daha sonra da aynı silahla kendini öldürdü. Bağcılar Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde çalışan ikiliye ulaşılamaması üzerine hastanenin güvenlik amiri, çilingir yardımıyla içeri girdi. Dehşet evine girenler o korkunç manzara ile karşılaştı. İkili kanlar içinde...

    takvim.com.tr
    Kanlı gece! Eşini uykusunda katledip intihar etti

    Bakırköy ilçesi, Zuhuratbaba Mahallesi, Çamlık Çeşme Sokak'taki bir daireden dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında iki el silah sesi duyuldu. Sesi duyan bazı komşular, bu sesin dışarıdan geldiğini düşünerek herhangi bir ihbarda bulunmadı.

    ÇİLİNGİR YARDIMIYLA İÇERİ GİRİLDİ
    Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne bağlı Bağcılar Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde çalışan ikili, işe gitmeyince kadının iş arkadaşları telefonla ulaşmaya çalıştı, bir sonuca ulaşamadı. Sonrasında aradıkları Kolay'ın da telefonu açmaması üzerine hastanenin güvenlik amiri adrese gitti. Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeri girildi.

    YATAKTA KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR
    İkilinin yatakta kanlar içinde bulunması üzerine eve polis ve sağlık ekibi çağırıldı. Hastanede kamera sistemleri sorumlusu olarak çalışan Mustafa Kolay ile giriş personeli görevinde bulunan Cavide Sevgi Arapoğlu'nun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

        BOŞANMA AŞAMASINDALARMIŞ
        Mustafa Kolay'ın eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve iki sevgilinin 1,5 yıldır birlikte yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Kolay'ın cenazesi defnedilmek üzere Rize'ye, Arapoğlu'nun cenazesi ise Sivas'a gönderildi. Polisin olaya ilişkin kapsamlı soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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        Haberler Yaşam İstanbul'da kanlı gece! Boşanma aşamasındaki eşini uykusunda katledip intihar etti: Eve girenler korkunç manzarayla karşılaştı
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