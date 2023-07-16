Şehit Fırat Çakıroğlu cinayetinde flaş gelişme: Olay yerindeki sanığın cezası istinafta onandı

Daire, sanığa 'kasten öldürme' ve anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar bölümünde yer alan 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma' suçları nedeniyle verilen hapis cezalarının miktarı ve sanığın tutuklulukta geçirmiş olduğu süre dikkate alındığında, ölçülülük ve orantılılık ilkesinin bozulmamış olduğunun altını çizdi. Daire, atılı suçların niteliği karşısında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağına karar verip, tahliye talebini de reddetti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıl hapis cezasını onadı.

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