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    • Yaşam
    • 16.07.2023 05:23
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    • 16.07.2023 05:23
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    Kağıthane’de 'dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru Alp Efe Bekit şehit oldu

    Kağıthane’de 'dur' ihtarına uymayan motosikletli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan polis memuru hastanede şehit oldu. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ''Motosiklet sürücüsü O.B. yakalanmış; şahsın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşılmıştır'' denildi.

    AA
    Polis memuru Alp Efe Bekit şehit oldu

    Kağıthane'de, denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timi ekibinin durdurmak istediği bir motosikletli, görevi başındaki polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı. Polis memuru, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu. İstanbul Valiliği'nden de konuyla ilgili basın açıklaması yapıldı.



    Olay saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorsikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde sabit denetim noktası oluştururken, şüphe üzerine 34 HBS 283 plakalı motosikleti durdurmak istedi. Kendisine defalarca 'Dur' ihtarında bulunulan motosiklet sürücüsü hızını arttırarak polis memurlarının üzerine sürdü. Yüksek hıza ulaşan motosiklet, görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarptı.



    AĞIR YARALI OLARAK KALDIRILDIĞI HASTANEDE ŞEHİT OLDU
    Polis memuru ağır yaralanırken motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Ambulansla Taksim İlkyardım Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılan yaralı polisin leğen ve uyluk kısmında ciddi kırık oluştuğu, sol diz altında ciddi derecede çatlak bulunduğu ve sol bacağında iç kanama tespit edildiği belirtildi. Polis memuru Bekit, tedavi gördüğü hastanede, hayatını kaybetti.



        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
        Motosiklet sürücüsü Osman Boyra ise hafif yaralı olarak Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücünün ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşıldı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü hakkında 'kasten yaralama, dur ihtarına uymama ve görevli memura mukavemet' suçlarından işlemlerin devam ettiği öğrenildi.



        İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA
        İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, akşam saat 18.30 sıralarında İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik uygulama yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şüphe üzerine durdurulmak istenen bir motosiklet sürücüsünün ''dur'' ihtarına uymayıp, hızını daha da artırarak motosikleti uygulama yapan polislerin üzerine kasten sürdüğü ve görevli polis memuru Alp Efe Bekit'e çarparak yaralanmasına sebebiyet verdiği kaydedildi.

        Polis memurunun ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan müdahalelere rağmen şehit olduğu aktarıldı.

        Açıklamada, ''Motosiklet sürücüsü O.B. yakalanmış; şahsın ehliyetsiz olduğu, kullandığı motosikletin trafikten men ve haciz yakalamalı olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili 'kasten yaralama', 'dur ihtarına uymama' ve 'görevli memura mukavemet' suçlarından başlatılan tahkikat devam etmektedir.'' denildi.

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        Gözyaşlarını tutamadı
        Haberler Yaşam Kağıthane’de 'dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı polis memuru Alp Efe Bekit şehit oldu
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