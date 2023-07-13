İzmir'de kadın avukatın sır ölümü! Evinde başından vurulmuş halde bulundu: Cinayet mi intihar mı araştırılıyor

Zeliha Ay'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Kadın avukatın cinayete mi kurban gittiği, yoksa intihar mı ettiği araştırılıyor.

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