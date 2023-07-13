İzmir'de kadın avukatın sır ölümü! Evinde başından vurulmuş halde bulundu: Cinayet mi intihar mı araştırılıyor

İzmir Barosu'na kayıtlı avukat Zeliha Ay'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Zeliha Ay'ın evine giden ekipleri zile bastı ancak yanıt alamadı. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı.
BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE...
Kadın avukat başından silahlı vurulmuş şekilde kanlar içerisinde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç avukatın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İNTİHAR MI, CİNAYET Mİ?
Kadın avukatın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.