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    • Yaşam
    • 15.07.2023 18:57
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    • 15.07.2023 18:57
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    Çanakkale Gökçeada’da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor

    Son dakika haberleri... Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çanakkale Gökçeada’da orman yangını!

    Gökçeada ilçesine bağlı Dereköy Marmaros mevkiinde saat 16.15 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

    Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.



    Yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri 8 dakika içinde müdahale etti.

    Yangına havadan 5 helikopter, 4 su atar uçak, karadan ise 7 arazöz, 1 dozer, 2 su ikmal aracı, 1 ilk müdahale aracı ve çok sayıda personel ile müdahale edildi.



    Gökçeada Belediyesi'ne ait ekipler de yangın bölgesine yönlendirildi.

    Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

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    Balıkesir Belediyesi
    Haberler Yaşam Çanakkale Gökçeada’da orman yangını! Ekiplerin müdahalesi sürüyor
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