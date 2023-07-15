Karadeniz’de acı haber! 4 çocuk akıntıya kapıldı





Osman Topçu ile birlikte denize giren çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı.



Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren çocukları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgedeki cankurtaranlar da olaya müdahale etti.



Kısa sürede olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri Oğuzhan Topçu'yu sağ olarak kurtardı. Elifnur Topçu'yu ise kalbi durmuş halde sahile çıkardı.