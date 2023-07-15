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    • Yaşam
    • 15.07.2023 19:24
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    • 15.07.2023 19:24
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    Karadeniz’de acı haber! 4 çocuk akıntıya kapıldı

    Samsun’da serinlemek için denize giren çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı. 4 çocuktan 2’si boğuldu, 1’i kayboldu,1 çocuk ise kurtarıldı. Olaya tanık olan çocukların babası Osman Topçu büyük acı yaşadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Karadeniz’den acı haber!

    Olay, Atakum ilçesi Golf Kulübü mevkisinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

    Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde yaşayan Osman Topçu (44), çocukları Elifnur (11) ve Oğuzhan Topçu (8) ile ikiz olan yeğenleri Ahmet (10) ve İncilay Altundal'ı (10) Golf Kulübü arkasına denize götürdü.



    Osman Topçu ile birlikte denize giren çocuklar bir süre sonra akıntıya kapıldı.

    Akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçiren çocukları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgedeki cankurtaranlar da olaya müdahale etti.

    Kısa sürede olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü dalgıç polisleri Oğuzhan Topçu'yu sağ olarak kurtardı. Elifnur Topçu'yu ise kalbi durmuş halde sahile çıkardı.



    Ahmet Altundal ise denizde kayboldu. Dalgıç polislerin uzun süre kalp masajı yaptığı Elifnur Topçu ve İncilay Altundal özel bir hastaneye, Oğuzhan Topçu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. İncilay Altundal ve Elifnur Topçu sağlık çalışanlarının tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

    Denizde kaybolan Ahmet Altundal'ı arama çalışması başlatıldı. Olaya tanık olan baba Osman Topçu büyük acı yaşadı.
    Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Karadeniz’de acı haber! 4 çocuk akıntıya kapıldı
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