Bakırköy’de bina çöktü: Enkaz altında kalan işçi kurtarıldı

Osmaniye Mahallesi Aksu Osmaniye Yolu Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 3 gün önce kontrollü yıkımına başlandı.

Binanın bulunduğu alanda sulama yapan bir işçi, düşen ayakkabısını almak için hareket ettiği sırada çukura düştü. İşçi, bu sırada üstüne düşen taş ve molozlar nedeniyle beline kadar göçük altında kaldı.