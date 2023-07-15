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    • Yaşam
    • 15.07.2023 18:51
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    • 15.07.2023 18:51
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    Bakırköy’de bina çöktü: Enkaz altında kalan işçi kurtarıldı

    İstanbul Bakırköy Osmaniye Mahallesi'nde kontrollü yıkımı yapılan binada çökme meydana geldi. Çökme sonrası enkaz altında bir kişinin kaldığınını belirtildi. Enkazda kalan iş makinesi operatörünü kurtarmak için itfaiye ve AFAD çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası enkazdaki boşluktan çıkarılan operatör, hastaneye kaldırıldı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Bakırköy’de enkaz altında kalan işçi kurtarıldı

    Osmaniye Mahallesi Aksu Osmaniye Yolu Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 3 gün önce kontrollü yıkımına başlandı.

    Binanın bulunduğu alanda sulama yapan bir işçi, düşen ayakkabısını almak için hareket ettiği sırada çukura düştü. İşçi, bu sırada üstüne düşen taş ve molozlar nedeniyle beline kadar göçük altında kaldı.

    Çevredekiler, Mehmet Turgut isimli işçinin durumunu fark ederek, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Göçük altında kalan işçi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

    İlk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenilirken inşaat alanındaki çalışmalar durduruldu.

    GÖRGÜ TANIĞI OLAYI ANLATTI
    Çevre sakini Kemal Berker, yaklaşık 40 yıllık olan 5 katlı binada kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkım ekiplerinin çalıştığını söyledi.

        Ekipte çalışan işçinin ayakkabısını almak için hareket ettiği sırada çukura düştüğünü anlatan Berker, molozların üzerine yığılan işçinin beline kadar çukurda kaldığını kaydetti.

        İnşaatta çalışanların AFAD, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdiğini aktaran Berker, ekiplerin 10 dakika içinde geldiğini anlattı.

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        Balıkesir Belediyesi
        Haberler Yaşam Bakırköy’de bina çöktü: Enkaz altında kalan işçi kurtarıldı
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