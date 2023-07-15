15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'ten yürek yakan sözler: İnşallah cennette buluşuruz

15 Temmuz hain darbe kalkışmasının üzerinden 7 yıl geçmesine karşın, belleklere kazınan büyük acı, hâlâ ilk günkü tazeliğini koruyor. 251 vatan evladının şehit düştüğü, 2 bin 734 kişinin ise gazi olduğu o hain gece, sevenleri de birbirinden ayırdı.