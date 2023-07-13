Mersin'de personeline cinsel saldırı girişiminde bulundu! Önce arkasına yaklaştı ardından yere yatırıp...

Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir yazılım şirketi sahibi olan O. A. iddiaya göre,13 Mart 2020'de iş için Gaziantep'e gideceklerini ileri sürerek personeli H.C.'yi işe çağırdı.
ARKASINA YAKLAŞIP CİNSEL TACİZDE BULUNDU
O. A. iş yerine gelen H.C.'nin mutfaktaki tabakları toparlamasını istedi. Bu sırada H.C.'nin arkasına yaklaşan O. A., ona cinsel tacizde bulundu. H.C. karşı koyarken, şüpheli bu kez cebinden çıkardığı maket bıçağını genç kızın boğazına dayadı.
YERE YATIRIP...
H.C.'yi yere yatırıp ağzını kapatmaya çalıştı. O. A. nefes almakta zorluk çeken genç kızı bıraktı. H.C. olayın ardından karakola giderek patronundan şikayetçi oldu. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.