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    • Yaşam
    • 13.07.2023 16:41
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    • 13.07.2023 16:41
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    Mersin'de personeline cinsel saldırı girişiminde bulundu! Önce arkasına yaklaştı ardından yere yatırıp...

    Mersin'de yazılım şirketi sahibi 24 yaşındaki O.A. iddiaya göre işyerine çağırdığı personeli H.C.'ye cinsel saldırı girişiminde bulundu. Gaziantep'e gideceklerini öne sürerek iş yerine çağırdığı personeline arkasından yaklaşarak cinsel tacizde bulunan O.A. engellenince cebinden çıkardığı maket bıçağıyla H.C.'nin boğazına dayadı. H.C. yaşadığı korku dolu olayın ardınan karakola giderek patronundan şikayetçi oldu. Mahkeme sanığı, 'cinsel saldırı' suçundan 7 yıl 6 ay hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl hapis olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    DHA
    Personeline cinsel saldırı girişiminde bulundu!

    Aydınlıkevler Mahallesi'ndeki bir yazılım şirketi sahibi olan O. A. iddiaya göre,13 Mart 2020'de iş için Gaziantep'e gideceklerini ileri sürerek personeli H.C.'yi işe çağırdı.

    ARKASINA YAKLAŞIP CİNSEL TACİZDE BULUNDU
    O. A. iş yerine gelen H.C.'nin mutfaktaki tabakları toparlamasını istedi. Bu sırada H.C.'nin arkasına yaklaşan O. A., ona cinsel tacizde bulundu. H.C. karşı koyarken, şüpheli bu kez cebinden çıkardığı maket bıçağını genç kızın boğazına dayadı.

    YERE YATIRIP...
    H.C.'yi yere yatırıp ağzını kapatmaya çalıştı. O. A. nefes almakta zorluk çeken genç kızı bıraktı. H.C. olayın ardından karakola giderek patronundan şikayetçi oldu. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        13 YIL 6 AY HAPİS TALEBİ
        O. A. hakkında 'tehdit', 'basit cinsel saldırı' ile 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Mersin 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada O. A. iddiaları kabul etmedi. Mahkeme sanığı, 'cinsel saldırı' suçundan 7 yıl 6 ay hapis, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 6 yıl hapis olmak üzere toplam 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Karar kesinleşirse O.A. cezasını çekmek üzere cezaevine gönderilecek.

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        Türk Telekom
        Haberler Yaşam Mersin'de personeline cinsel saldırı girişiminde bulundu! Önce arkasına yaklaştı ardından yere yatırıp...
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