Mersin'de personeline cinsel saldırı girişiminde bulundu! Önce arkasına yaklaştı ardından yere yatırıp...

ARKASINA YAKLAŞIP CİNSEL TACİZDE BULUNDU

O. A. iş yerine gelen H.C.'nin mutfaktaki tabakları toparlamasını istedi. Bu sırada H.C.'nin arkasına yaklaşan O. A., ona cinsel tacizde bulundu. H.C. karşı koyarken, şüpheli bu kez cebinden çıkardığı maket bıçağını genç kızın boğazına dayadı.