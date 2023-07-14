Yakılarak öldürüldüğü iddia edilmişti! Figen Çoban cinayetinde yeni gelişme: Ailesi hakim karşısına çıktı!

'FİGEN YERDE YANIYORDU'

Sanıklardan Hatice Çoban da "Kahvaltı yapıyordum. Figen geldi, çocukların ilacını istedi ve gitti. Merdivene çıktım bir baktım Figen yerde yanıyordu. Sol elinde çakmak gördüm. Oğlumun Figen'i tehdit ettiğini hiç duymadım. Torunuma sordum sadece saçını çekti dedi" ifadelerini kullandı.

'ORAYA VARDIĞIMDA SÜLEYMAN SU TUTUYORDU'

Tutuksuz yargılanan Vahit Sarı ise "Çocukların sesini duydum. Kendi işime bakıyordum. Dumanı gördüm. Çocuklar koşturuyorlardı. Oraya vardığımda Süleyman su tutuyordu. 112'yi aradım" dedi.

Mahkeme heyeti, hakkında yeterli delil olmadığı gerekçesiyle Hatice Çoban'ın tahliyesine, sanıklardan Mehmet Emin Ata Çoban ve Süleyman Çoban'ın tutukluluğunun devamına, Vahit Sarı'nın ise tutuksuz yargılanmaya devam etmemesine hükmetti. Mahkeme heyeti ayrıca, dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 2 Ekim'e erteledi.