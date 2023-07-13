Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 14.07.2023 06:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2023 06:31
    ABONE OL

    Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

    Mersin'de terör örgütü DEAŞ şüphelisi 6 zanlının yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerde uzun namlulu silahlarla önlem aldı. Zanlıları yakalamaya yönelik çalışma ve adreslerdeki aramalar devam ediyor.

    AJANSLAR
    DEAŞ’a şafak operasyonu

    Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

    ŞAFAK OPERASYONU!
    Bu kapsamda, örgüt içerisinde silahlı faaliyette bulunan ve yurt dışındaki örgüt mensuplarıyla irtibatları tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

    Dron destekli operasyona çok sayıda polis katıldı.

    Özel harekat polisleri, operasyon yapılan bölgelerdeki sokak giriş ve çıkışlarında uzun namlulu silahlarla önlem aldı.
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Mersin’de gece yarısı PKK/KCK operasyonu
        Haberler Yaşam Mersin'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu
            loading
            SON DAKİKA