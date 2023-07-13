Menzil cemaatinin manevi önderi Seyyid Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı

Öğretileriyle ve rehberliğiyle binlerce kişiye ilham vermiş ve manevi yolculuklarında rehberlik etmiş olan Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, İstanbul'da yaklaşık 1 buçuk yıldır tedavi gördüğü hastanede dün saat 14.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.
Menzil cemaati tarafından yapılan açıklamada, "Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseyni dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabi ki büyük bir hüzün içerisindeyiz. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere, 'Göz yaşarır, kalp mahzun olur ama biz sadece Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz.' Rahman ve Rahim olan Rabbimizden sabr-ı cemil niyaz ediyoruz" denildi.
Seyyid Abdulbaki Erol Hocaefendi'nin vefat haberini alan cemaat üyeleri Pendik'teki hastaneye akın etti. Adıyaman'a gidemeyecekler için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı.