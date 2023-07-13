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    • Yaşam
    • 13.07.2023 14:13
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    • 13.07.2023 15:04
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    Menzil cemaatinin manevi önderi Seyyid Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı

    Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Menzil cemaatinin manevi önderi Abdülbaki El Hüseyni son yolculuğuna uğurlandı. Köyde toplanan yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Seyyid Abdülbaki El Hüseyni son yolculuğuna uğurladı!

    Öğretileriyle ve rehberliğiyle binlerce kişiye ilham vermiş ve manevi yolculuklarında rehberlik etmiş olan Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, İstanbul'da yaklaşık 1 buçuk yıldır tedavi gördüğü hastanede dün saat 14.10'da çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat etti.

    Menzil cemaati tarafından yapılan açıklamada, "Şeyh Seyyid Abdülbâkî Elhüseyni dar-ı bekaya irtihal etmiştir. Allah Teâlâ rahmet eylesin. Bütün yakınları ve sevenleri için taziyelerimizi arz ediyoruz. Tabi ki büyük bir hüzün içerisindeyiz. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi vesellemin hadis-i şeriflerinde buyurduğu üzere, 'Göz yaşarır, kalp mahzun olur ama biz sadece Rabbimizin razı olacağı sözleri söyleriz.' Rahman ve Rahim olan Rabbimizden sabr-ı cemil niyaz ediyoruz" denildi.

    Seyyid Abdulbaki Erol Hocaefendi'nin vefat haberini alan cemaat üyeleri Pendik'teki hastaneye akın etti. Adıyaman'a gidemeyecekler için Pendik'te bulunan Aynur Çepni Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazenin götürülmesi sırasında ve cenaze namazının ardından izdiham yaşandı.

        MENZİL KÖYÜNE GETİRİLDİ
        74 yaşında olan Abdülbaki El Hüseyni'nin cenazesi karayoluyla Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Menzil köyüne getirildi. Cenazenin getirilişi sırasında yaklaşık 20 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

        Köy girişini kapatan güvenlik güçleri, cenaze namazına katılmak için gelen araçları kurulan park alanına yönlendirerek yoğunluğun önüne geçmeye çalıştı.

        Törene Adıyaman Valisi Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve STK temsilcileri ile binlerce kişi katıldı. Köyde toplanan yaklaşık 250 bin kişi tarafından karşılanan cenaze, kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.

        SEYYİD ABDÜLBAKİ EL-HÜSEYNİ KİMDİR?
        Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kahta ilçesinin Menzil Köyünde dünyaya geldi. Babası Nakşibendi Tarikatı'nın büyüklerinden olan Seyyid Abdulhakim El-Hüseyni'dir.

        Babasından sonra 'şeyh' olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol, 22 Ekim 1993 tarihinde vefat etti. Bunun üzerine Abdulbaki El-Hüseyni cemaatin başına geçti. Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine ise Siirt'te ve Van'da devam etti.
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            Türk Telekom
            Haberler Yaşam Menzil cemaatinin manevi önderi Seyyid Abdülbaki El Hüseyni'yi son yolculuğuna 250 bin kişi uğurladı
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