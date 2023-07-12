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    • Yaşam
    • 12.07.2023 15:23
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    • 12.07.2023 15:52
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    Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti! Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni kimdir?

    Son dakika haberi... 74 yaşındaki Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni, bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kaybetti. El-Hüseyni'nin cenaze töreniyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı. Peki, Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni kimdir? İşte detaylar....

    takvim.com.tr
    Menzil Cemaati lideri El-Hüseyni hayatını kaybetti

    Son dakika... Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki Elhüseyni bir süredir sağlık sorunları yaşıyordu.

    Menzil Şeyhi Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni vefat etti!

    HAYATINI KAYBETTİ
    Seyyid Abdülbaki ElhüseynTedavi gördüğü hastanede bugün saat 14.10'da hayatını kaybetti.

    El-Hüseyni'nin cenaze töreniyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

    SEYYİD ABDÜLBAKİ EL-HÜSEYNİ KİMDİR
    Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kahta ilçesinin Menzil Köyünde dünyaya geldi. Babası Nakşibendi Tarikatı'nın büyüklerinden olan Seyyid Abdulhakim El-Hüseyni'dir.

    Babasından sonra 'şeyh' olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol, 22 Ekim 1993 tarihinde vefat etti. Bunun üzerine Abdulbaki El-Hüseyni cemaatin başına geçti. Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine ise Siirt'te ve Van'da devam etti.

    Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi ve tedavi için gönderildiği Ankara'da iyileşti. Öğrendiği ilimler sonucunda Menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yaptı.

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    Haberler Yaşam Menzil Cemaati lideri Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni hayatını kaybetti! Seyyid Abdülbaki El-Hüseyni kimdir?
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