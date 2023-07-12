SEYYİD ABDÜLBAKİ EL-HÜSEYNİ KİMDİR

Menzil şeyhlerinden günümüzde son halkasını temsil eden Gavsı Sani Seyyid Abdulbaki El Hüseyni, 2 Mayıs 1949 tarihinde Adıyaman'da Kahta ilçesinin Menzil Köyünde dünyaya geldi. Babası Nakşibendi Tarikatı'nın büyüklerinden olan Seyyid Abdulhakim El-Hüseyni'dir.

Babasından sonra 'şeyh' olan abisi Seyyid Muhammed Raşid Erol, 22 Ekim 1993 tarihinde vefat etti. Bunun üzerine Abdulbaki El-Hüseyni cemaatin başına geçti. Köyündeki babasına ait medresede Arapça ve din ilimlerini öğrendi. Eğitimine ise Siirt'te ve Van'da devam etti.

Genç yaşlarında verem hastalığı geçirdi ve tedavi için gönderildiği Ankara'da iyileşti. Öğrendiği ilimler sonucunda Menzil cemaati kapsamında İslam adına çalışmalar yaptı.