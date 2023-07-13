Ankaralılardan Mansur Yavaş'a tepki! "Bir merdivenin bakımını yapamayan adama oy mu verilir?"

ABB Bakanı Mansur Yavaş, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Başkanlık yapacağı 5 sene içerisinde 58 kilometre metro hattı yapacağının sözünü vermişti. Ancak Başkan Yavaş metro yapmak için hala somut bir adım atamazken, mevcut metro girişlerinde kullanılan yürüyen merdivenlerin bakımsızlık nedeniyle çalışmaması Ankaralılar'ı çileden çıkardı.
Ankaralılar bu duruma isyan ederken, "Yavaş önümüzdeki yerel seçimleri kazanmayı unutsun. Böyle basit bir işi bile yapamayan kişiye oy mu verilir?" diye tepki gösterdiler.
58 KİLOMETRE METRO SÖZÜ VERMİŞTİ...
Ankaralıların en büyük çilesi haline gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği 4 yılda ne verdiği sözleri tutabildi ne de var olanı koruyabildi. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde 58 Kilometre metro sözü veren Yavaş bu sözü için de hiçbir somut adım atmayıp suçu Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı'na atmayı tercih etti.