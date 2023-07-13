Ankaralılardan Mansur Yavaş'a tepki! "Bir merdivenin bakımını yapamayan adama oy mu verilir?"

"MANSUR YAVAŞ'A OY VERMEM"

Hasan Pala: "Merdivenlerin biri çalışıyor biri çalışmıyor. Ben 60 yaşında insanım. Madem ABB çalışıyor bunlara bir çözüm bulsunlar. Öyle metro girişlerine afiş asmakla, metroların içindeki ekranlarda yayın yapmakla hizmet olmuyor. Önümüzde yerel seçimler var. Mansur Yavaş bir daha bizden oy alabilir mi? Ben vermem. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığına aday oldu bir de. Bir merdivenin bakımını yapamayan adama oy mu verilir. Çoban olsa malımı emanet etmem"