Lütfü Seray kuduz köpek saldırması sonucu ölmüştü! Çarpıcı detayı arkadaşları açıkladı: Meğer o köpek…

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 12 Haziran Pazartesi günü meydana gelen olayda, kendi köpeği tarafından ısırılan Lütfü Seray, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti.
HAYVANLARLA BAĞI ÇOK GÜÇLÜYMÜŞ
Seray'ın cenazesi memleketi Siverek'e getirilerek defnedildi. Seray'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getiren arkadaşları, Lütfü Seray'ın hayvanlarla çok güçlü bir bağı olduğunu söylediler.
KUDUZ NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ
Lütfü Seray'ın köpeğini evinin içerisinde ve bürosunda beslediğini anlatan arkadaşları, "Kardeşimiz maalesef kendi beslediği köpeğin kurbanı oldu. Şu an onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendi tedbirsizliği mi, kader mi diyelim bilmiyoruz.