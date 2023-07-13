Lütfü Seray kuduz köpek saldırması sonucu ölmüştü! Çarpıcı detayı arkadaşları açıkladı: Meğer o köpek…

Çok üzgünüz, böyle bir olayın yaşanmasını biz de istemezdik. Kendi beslediği köpek bir şekilde bir yerlerden hastalık kapıp azgınlaşıyor. Akabinde veterinere götürüyor ve veterinere saldıracağı sırada kendi kolunu kaptırıyor. Arkadaşlarıyla bir etkinliğe katılıyor ve ondan sonra fenalaşıyor, çok üzgünüz." diye konuştular.