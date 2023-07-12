Eşine düğünde takılan altınları Forex yöntemiyle çoğaltırken dolandırdılar

Ben de tamam dedim mecburen, çünkü 100 bin lira kaybetmişim bir umutla kazanayım 100 bin liramı da çıkayım demiştim. 3 gün sonra yine aynı olay, 'piyasa ters köşe yapıyor destek çıkmalısınız. Yoksa hesap yine bloke olacak' diyerek bana panik ve korku yaşattılar. Ben de geri kalan ne varsa yatırmıştım. Sosyal medyada gezerken bu işlemlerin dolandırıcılığı olduğunu gördüğüm de başımdan aşağı kaynar sular indi. Her geçen gün bakiye eriyordu dolandırıldığımı anlamıştım" dedi.