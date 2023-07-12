Eşine düğünde takılan altınları Forex yöntemiyle çoğaltırken dolandırdılar

'Forex' yatırımı adı altında Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izinli faaliyet gösterdiklerini öne sürerek, aylık yüzde 25-50 kar vaadiyle yatırımcılardan para toplayan şebeke, Antalya'da yaşayan maden mühendisi Yasin Ünver'i dolandırdı.
"BORSANIN 1 AYDA KAZANDIRDIĞINI 1 HAFTADA KAZANALIM"
Ünver, Sermaye Piyasası Kurulu onaylı bir firmanın borsa hisseleriyle ilgileniyordu. Bu sırada Ünver'in numarasını bulan dolandırıcılar sürekli arayarak, 'Borsanın 1 ayda kazandırdığını 1 haftada kazanalım' diyerek ikna ettiler. Daha sonra dolandırıcılar, tam bir hafta boyunca Ünver adına açılan hesabın kapanacağını, parasının boşa gideceğini söyleyerek Ünver'den hesaba para yatırmalarını istedi. Parça parça yaklaşık 420 bin lira yatıran Ünver, dolandırıldığını ise sosyal medya üzerinde çıkan bir haberden öğrendi.
'KREDİ BORCUMU KAPATMAK İÇİN BÜYÜK OYNADIM'
Kredi borcunu kapatma hevesiyle parayı yatırmaya başladığını söyleyen Ünver, "Küçük paralarla ikna ettiler. Güvenilir olduklarına dair beni ikna etmeye çalıştılar '250 dolar ile başlayın, memnun kalmazsanız tekrar çıkarsınız' gibi cümleler kurdular. Ben de panik havasında olduğum için öncelikle 500 dolar ile başladım tabii bir miktar kazandırdı. Kendi kendime al sat yapmaya başladım biraz kazandım, biraz kaybettim. İlerleyen zamanlar da bana bu olayın çok ciddi olduğunu biraz büyük yatırımlar yaparak büyük kazanırız diyerek kendi yatırımcılarının ekran görüntüsünü atıp 10 bin dolar yatırdı 300 bin dolar oldu gibi rakamlar gösterdiler.