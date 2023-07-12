Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ı vahşice katletti! Cesedi banyoda 6 parçaya ayırıp derisini yüzmüş ardından...

İstanbul Bayrampaşa'da kan donduran olay meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde gelen bir ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi.
BAYRAMPAŞA'DA KAN DONDURAN OLAY I VİDEO İZLE
Bayrampaşa Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye giren polis ekipleri, kan donduran manzara ile karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu.
AİLENİN MÜRACAATI ÜZERİNE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
İstanbul'da 11 Temmuz polise başvuran Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammed Nuh Kasadar'la ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi. Teknik ve kamera incelemesi başlatan ekipler, kayıp Muhammed Nuh Kasadar'ın en son babasının yayınevinde çalışan Hakan Ö. ile görüştüğünü belirledi.