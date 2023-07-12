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    • 12.07.2023 14:49
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    • 13.07.2023 17:13
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    Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ı vahşice katletti! Cesedi banyoda 6 parçaya ayırıp derisini yüzmüş ardından...

    İstanbul Bayrampaşa'da dün öğlen saatlerinde dondurucuda parçalanmış halde bulunan cesedin Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'a ait olduğu ortaya çıktı. Son dakika bilgisine göre kaçırıldıktan sonra iple boğularak öldürülen ve 6 parçaya ayrılmış cesedi derin dondurucuda saklayan Muhammet Nuh Kasadar’ın katil zanlısı sevk edildiği adliyeyede tutuklandı.Ailenin eski bir çalışanı olan Hakan Ö.'nün poliste verdiği ifadesinde işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlattı. Önce aileden 40 bin dolar fidye isteyen katil zanlısı, cesedi banyoda parçalara ayırdı. Muhammed Nuh Kasadar’ın gövdesi evdeki bir valizde bulundu. Bozulmaya başlayan gövdenin bir kısmının da derisinin yüzüldüğü belirlendi. Şüpheli yüzdüğü derileri de çöpe attığını söyledi. Yapılan tüm aramalara rağmen deri parçalarına ulaşılamadı. İşte kan donduran cinayetin yeni detayları...

    takvim.com.tr
    Dondurucu cinayetinde flaş detay! Cesedin derisini yüzmüş

    İstanbul Bayrampaşa'da kan donduran olay meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde gelen bir ihbar polis ekiplerini harekete geçirdi.

    BAYRAMPAŞA'DA KAN DONDURAN OLAY I VİDEO İZLE



    Bayrampaşa Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye giren polis ekipleri, kan donduran manzara ile karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu.

    AİLENİN MÜRACAATI ÜZERİNE POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI
    İstanbul'da 11 Temmuz polise başvuran Milli gazete yazarı Mustafa Kasadar, bir gündür haber alamadıkları oğlu Muhammed Nuh Kasadar'la ilgili telefonla arayan bir kişinin 40 bin dolar fidye istediğini söyleyerek yardım istedi. Teknik ve kamera incelemesi başlatan ekipler, kayıp Muhammed Nuh Kasadar'ın en son babasının yayınevinde çalışan Hakan Ö. ile görüştüğünü belirledi.

        DERİSİNİ YÜZÜP ÇÖPE ATMIŞ
        Yapılan aramalarda 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadağ'ın başı derisi yüzülmüş bir şekilde buzdolabında diğer yiyeceklerin yanında bulundu. Kol ve bacakları da küçük bir dondurucuda bulundu. Kol bacakların donmuş olduğu belirlenince, organlar dondurucu ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kasadar'ın gövdesi ise evdeki bir valizde bulundu. Bozulmaya başlayan gövdenin bir kısmının da derisinin yüzüldüğü belirlendi. Şüpheli yüzdüğü derileri de çöpe attığını söyledi. Yapılan tüm aramalara rağmen deri parçalarına ulaşılamadı.

        40 BİN DOLAR İSTEMİŞ!
        İddiaya göre oğlunu eski çalışanlarından olan ve ailecek yakından tanıdıkları Hakan Ö. kaçırmış ve fidye istemişti. Yapılan görüşmede şüpheli ilk olarak 40 bin dolar fidye istedi.

        FİDYE İÇİN PAZARLIK YAPILDI
        Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada operasyon başlatıldı. Polis, aileden fidye isteğini kabul etmiş gibi yaparak pazarlık etmesini istedi. Polisin gözetiminde yapılan görüşmelerde, arayan kişiyle pazarlık sonucu 70 bin lira karşılığında anlaşıldı.

            ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
            Sultangazi ilçesinde bir parkta verilen buluşma yerinde polis tarafından geniş güvenlik önlemleri aldı. Fidye için gelen şüpheli Hakan Ö. polis ekipleri tarafından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan Hakan Ö. önce suçlamaları kabul etmezken, daha sonra işlediği vahşi cinayeti tüm detayları ile anlatarak suçunu itiraf etti. Şüphelinin daha önceden ailenin yanında çalıştığı, yaklaşık 2 yıl önce işten ayrıldığı ve taksicilik yaptığı belirlendi.

            ÖNCE ÖLDÜRÜP SONRA FİDYE İSTEMİŞ
            Gasp Büro Amirliğinde ifade veren şüphelinin 10 Temmuz 2023 tarihinde buluştuklarını anlatan Hakan Ö.'nün "Onunla buluştuk. Bir süre dolaştık. Bir lokantada yemek yedikten sonra nargile içmek için benim evime geldik. Orada konuşurken, eski konular açıldı. Ailesinin benim hakkımı yediğini söylediğimde aramızda tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

            "CESEDİ PARÇALAMAYA KARAR VERDİM"
            Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğünü iddia eden Hakan Ö.'nün "Bir anlık öfkeyle onu iple boğarak öldürdüm. Kendimi kaybetmişim. Kendime geldiğinde öldüğünü fark ettim. Sonra cesetten nasıl kurtulacağımı düşündüm. Cesedi parçalamaya karar verdim. Banyoya taşıyarak onu evde bulunan bıçaklarla kestim ve evde bulunan iki derin dondurucuya yerleştirdim" dediği kaydedildi. Fidye istemeye cinayetten sonra karar verdiğini anlatan Hakan Ö.'nün "Aileyi arayarak para istedim. Amacım aldığım o para ile ortadan kaybolup kaçmaktı. Ancak polis beni yakaladı" dediği belirtildi. Daha önceden iki suç kaydı olduğu öğrenilen Hakan Ö. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

                BİR GECE CESETLE YAŞAMIŞ!
                Şüphelinin cinayeti işledikten sonra çaresiz kalıp aileye online mesajlaşma programı üzerinden ulaşıp ilk olarak 40 bin dolar fidye istediği polis aileden biri gibi devreye girince pazarlıkla fidye 70 bin liraya kadar indi. İddiaya göre boğduktan sona banyoda evdeki ekmek bıçağı ile cesedi parçalara ayıran cani bir gece dondurucuya koyduğu cesetle evinde yaşadığı öğrenildi. Daha sonra dışarı çıktığı sıralarda evde kanlı kıyafetleri çöpe attığı tespit edildi. Ayrıca evdeki izleri de temizlediği belirlendi.

                TUTUKLANDI
                Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hakan Öztürk, ifadeye girmeden önce koridorda bekletildi. Şüphelinin yüzünü elleriyle kapatarak duvara döndüğü görüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Öztürk, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Soruşturma savcısına çıkarılan Öztürk'ün "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklanması talep edildi. Şüpheli, İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, Öztürk'ün tutuklanmasına karar verdi. Şüpheli ifadesinde, Kasadar'a ait cep telefonu çöpe attığını söyledi.

                O SORUYU CEVAPSIZ BIRAKTI
                Milliyet'te yer alan habere göre; Tartışma sonrası Kasadar'ı iple boğduğunu ve sonrasında cesetten kurtulmak için parçalara ayırdığını söyleyen Öztürk, Neden derisini yüzdüğü sorusunu ise cevapsız bıraktı. Evde kan izine rastlanılmaması cinayetin başka bir yerde işlenmiş olabileceği sorularını da akla getirdi. Evde silinen kan izlerinin tespit edilmesi için de inceleme yapılacağı öğrenildi. Öte yandan evde bulunan iki ekmek bıçağı ve bir meyve bıçağına da incelenmesi için el koyuldu.

                "TEK DEĞİL PARÇA PARÇA ÇIKARILDI"
                Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.

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                Haberler Yaşam Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ı vahşice katletti! Cesedi banyoda 6 parçaya ayırıp derisini yüzmüş ardından...
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