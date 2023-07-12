Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ı vahşice katletti! Cesedi banyoda 6 parçaya ayırıp derisini yüzmüş ardından...

DERİSİNİ YÜZÜP ÇÖPE ATMIŞ

Yapılan aramalarda 19 yaşındaki Muhammet Nur Kasadağ'ın başı derisi yüzülmüş bir şekilde buzdolabında diğer yiyeceklerin yanında bulundu. Kol ve bacakları da küçük bir dondurucuda bulundu. Kol bacakların donmuş olduğu belirlenince, organlar dondurucu ile birlikte Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kasadar'ın gövdesi ise evdeki bir valizde bulundu. Bozulmaya başlayan gövdenin bir kısmının da derisinin yüzüldüğü belirlendi. Şüpheli yüzdüğü derileri de çöpe attığını söyledi. Yapılan tüm aramalara rağmen deri parçalarına ulaşılamadı.