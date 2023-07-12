Vav TV İzle
Haberler Yaşam Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 26. gün! 50 metruk bina 10 kuyu arandı: Ekipler o noktaya tekrar yoğunlaştı

Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 26. gün! 50 metruk bina 10 kuyu arandı: Ekipler o noktaya tekrar yoğunlaştı

26 gündür köpeğiyle birlikte kayıp olan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi. 60 kişilik ekip, arama çalışmalarına 26'ncı günde de devam etti. İlk günden itibaren Armutlu'yu merkeze alıp, çalışan ekipler, 170 kilometrekarelik bir alanı taradı. Bölgedeki 10 kuyu ile 50 metruk binada arama yapan ekipler, herhangi bir ize rastlamadı. Her ihtimali değerlendiren ekipler, o noktaya tekrar yoğunlaştı...

takvim.com.tr
12.07.2023 15:07 - Son Güncelleme: 12.07.2023 15:07
Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 26. gün! 50 metruk bina 10 kuyu arandı: Ekipler o noktaya tekrar yoğunlaştı

ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 26. gün! 50 metruk bina 10 kuyu arandı: Ekipler o noktaya tekrar yoğunlaştı

26 gündür kayıp olan Korhan Berzeg Mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktı.

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 26. gün! 50 metruk bina 10 kuyu arandı: Ekipler o noktaya tekrar yoğunlaştı

Uzun süre haber alınamayan Korhan Berzeg için kayıp ihbarı sonrası bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara; Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando Timleri, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekatçılar ile UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri katıldı.

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 26. gün! 50 metruk bina 10 kuyu arandı: Ekipler o noktaya tekrar yoğunlaştı

170 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI
Bu süreçte 170 kilometrekarelik alan tarandı. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarda, herhangi bir ize rastlanmadı.

Korhan Berzeg’i arama çalışmalarında 26. gün! 50 metruk bina 10 kuyu arandı: Ekipler o noktaya tekrar yoğunlaştı

10 KUYU 50 METRUK BİNA ARANDI
Çalışmalar 26'ncı güne girerken, 80 kişilik ekip de daha önceden bakılan noktaları tekrar taramaya başladı.

SON DAKİKA