Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 26. gün! 50 metruk bina 10 kuyu arandı: Ekipler o noktaya tekrar yoğunlaştı
26 gündür köpeğiyle birlikte kayıp olan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi. 60 kişilik ekip, arama çalışmalarına 26'ncı günde de devam etti. İlk günden itibaren Armutlu'yu merkeze alıp, çalışan ekipler, 170 kilometrekarelik bir alanı taradı. Bölgedeki 10 kuyu ile 50 metruk binada arama yapan ekipler, herhangi bir ize rastlamadı. Her ihtimali değerlendiren ekipler, o noktaya tekrar yoğunlaştı...
ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg'i arama çalışmaları devam ediyor.
26 gündür kayıp olan Korhan Berzeg Mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıktı.
Uzun süre haber alınamayan Korhan Berzeg için kayıp ihbarı sonrası bölgede arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara; Bursa Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), Balıkesir Jandarma Komando Timleri, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekatçılar ile UMKE, AKUT, GÖNDAK ve SAR ekipleri katıldı.