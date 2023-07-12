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    • Yaşam
    • 12.07.2023 09:47
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    • 12.07.2023 09:47
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    Konya'da sapık patronun tacizlerine dayanamayıp intihara teşebbüs etti! 19 yaşındaki genç kıza metresim olacaksın deyip kıyafetlerini yırtarak…

    Konya'nın Seydişehir ilçesinde geçtiğimiz ay iğrenç bir olay yaşandı. İddiaya göre 19 yaşındaki Esma Güleser T. patronunun tacizleri nedeniyle 5'inci kattan atlayarak intihar girişiminde bulundu. Genç kızın yoğun bakımda tedavisi devam ederken mide bulandıran olayla ilgili yeni detaylarda ortaya çıkmaya başladı. Genç kızın acılı babası Orhan T. (54) ifadesinde, şunları söyledi: Kızım birliktelik teklifini reddedince kıyafetlerini çekerek yırtmış. Kızım inmek isteyince de kızıma silah doğrultup...

    takvim.com.tr
    Sapık patron olayında flaş gelişme!

    29 Haziran günü ilçeye bağlı Alaylar-2 Mahallesinde 19 yaşındaki Esma Güleser T'nin binadan atlayarak intihar girişiminde bulunması ile ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı.

    ARABADA TECAVÜZ ETTİ
    Genç kızın, intiharından hemen önce babasına çalıştığı inşaat firmasının sahibi olduğu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun (36) tacizlerde ve silahla ölüm tehdidinde bulunduğunu söylediği belirlendi.

    "SEN BENİM ELEMANIMSIN BİRAZ DERTLEŞELİM"
    Acılı baba Orhan T. kızının kendisine söylediklerini ifadesinde anlattı. Orhan T., "Kızım intihardan önce bana her şeyi anlattı. Kızımı 27 Haziran'ı 28'ine bağlayan gece arayarak 'Gel biraz konuşalım, sen benim elemanımsın, biraz dertleşelim' demiş.

        "BENİM METRESİM OLACAKSIN"
        Kızım önce kabul etmemiş. Sonra kızıma 'Aileni ortadan kaldırırım, hayatınıza kast ederim, ben güçlü bir adamım bana kimse bir şey yapamaz' demiş. Kızım da bu sözlerden korkup kabul etmiş. Kızımı evimizin önünden arabayla almış bir süre sonra, 'Sen benim olacaksın, benim metresim olacaksın' demiş.

        "KIYAFETLERİNİ YIRTMIŞ"
        Sonra kızımın vücuduna dokunmaya başlamış. Kızım inmek isteyince de kızıma silah doğrultup, 'Seni öldürürüm' demiş. Kızımın kıyafetlerini çekerek yırtmış. Yardım istemek isterken elindeki telefonunu almış. Kızım 'Kurtarın beni' diye bağırmış ama kimse sesini duymamış. Kızımı tartaklamış, saçlarını çekmiş.

        "SENİ ÖLDÜRMEYE GELİYORUM"
        Saçını ve başındaki tokasını koparmış. Daha sonra kendisini biri aramış. Telefondaki kişiye, 'Seni öldürmeye geliyorum, ecelin olacağım' dedikten sonra kızımı evin oraya bırakmış. Kızım bana bunları anlattı. Boynunda ve alnında yara izleri vardı" dedi.

            "KIZIM İNTİHARA SÜRÜKLENMİŞ OLABİLİR"
            Orhan T. kızının 28 Haziran günü Ganioğlu'nun ortağı olarak bildiği bir kişi tarafından arandığını belirterek şunları söyledi: "Olaydan bir gün önce bu kişinin ortağı kızımı arayarak, 'Ben sizin aranızı bulayım. Gökay senden özür dilesin bir buluşalım' demiş. Kızım bu kişiyle parkta buluşmuş.

            Kızıma 'Şikayetçi olma, bunun eli kolu uzun, her yerde adamı var ben özür dileteyim' demiş. Yanlarına Gökay da gelmiş. Parkta kızımı darp etmiş.

            Kızıma, 'Ben benimle birlikte olmayı kabul etmedin, sana öyle bir şeyler yaparım ki ölmeyi kendin isteyeceksin' demiş. Kızım bunun üzerine polis merkezine gitmiş. Korktuğu için herhangi bir şey anlatmadan sivil polislerle birlikte oradan ayrılmış. Kızım bunları bana anlattıktan sonra hava almak için dışarı çıkacağını söyledi. Sonra evden çıktı. Telefonlarına ulaşamayınca aramaya başladık. Sonda polis aradı ve intihar ettiğini öğrendim. Kızım intihara sürüklenmiş, zorlanmış olabilir" diye konuştu.

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            Haberler Yaşam Konya'da sapık patronun tacizlerine dayanamayıp intihara teşebbüs etti! 19 yaşındaki genç kıza metresim olacaksın deyip kıyafetlerini yırtarak…
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