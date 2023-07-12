Kızıma, 'Ben benimle birlikte olmayı kabul etmedin, sana öyle bir şeyler yaparım ki ölmeyi kendin isteyeceksin' demiş. Kızım bunun üzerine polis merkezine gitmiş. Korktuğu için herhangi bir şey anlatmadan sivil polislerle birlikte oradan ayrılmış. Kızım bunları bana anlattıktan sonra hava almak için dışarı çıkacağını söyledi. Sonra evden çıktı. Telefonlarına ulaşamayınca aramaya başladık. Sonda polis aradı ve intihar ettiğini öğrendim. Kızım intihara sürüklenmiş, zorlanmış olabilir" diye konuştu.

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