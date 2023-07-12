29 Haziran günü ilçeye bağlı Alaylar-2 Mahallesinde 19 yaşındaki Esma Güleser T'nin binadan atlayarak intihar girişiminde bulunması ile ilgili yeni detaylarda ortaya çıktı.
ARABADA TECAVÜZ ETTİ
Genç kızın, intiharından hemen önce babasına çalıştığı inşaat firmasının sahibi olduğu İbrahim Gökay Ganioğlu'nun (36) tacizlerde ve silahla ölüm tehdidinde bulunduğunu söylediği belirlendi.
"SEN BENİM ELEMANIMSIN BİRAZ DERTLEŞELİM"
Acılı baba Orhan T. kızının kendisine söylediklerini ifadesinde anlattı. Orhan T., "Kızım intihardan önce bana her şeyi anlattı. Kızımı 27 Haziran'ı 28'ine bağlayan gece arayarak 'Gel biraz konuşalım, sen benim elemanımsın, biraz dertleşelim' demiş.