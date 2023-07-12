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    • Yaşam
    • 12.07.2023 09:22
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    • 12.07.2023 09:22
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    Şeytanın bile aklına gelmeyecek dolandırıcılık! Galerici ve satıcı tuzağa düştü: Noter masasında acı gerçekle yüzleştiler!

    İstanbul'da bir galerici ile aracını satmak isteyen vatandaş, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir dolandırıcılık oyununun kurbanı oldu. Pendik'te bir galerici ile aracını satmak için el sıkışan Emre K., kurulan tuzağın kurbanı oldu. Noter masasındayken gerçekle yüzleşen ikili hayatlarının şokunu yaşadı. İşte hayrete düşüren dolandırıcılık olayının detayları...

    takvim.com.tr
    Noter masasında acı gerçekle yüzleştiler!

    Pendik'te otomobil alım satım işi yapan Sercan S.(35) ve kendi aracını satmak için internete koyan Emre K, akıl almaz dolandırıcılık oyununun iki mağduru oldu.

    KENDİNİ ASKER OLARAK TANITTI
    Yaklaşık 1 yıl önce galeri dükkânı olan Sercan S'nin telefonu çaldı. İddiaya göre telefonun diğer ucunda kendisini Hakkâri'de asker olarak tanıtan Cuma Ö.(29) vardı. Cuma Ö'nün "Daha önce sizden araç almıştım, şimdiyse aracımı satmak istiyorum" sözleriyle heyecanlanan Sercan S, aracı görmek istedi.Bunun üzerine Cuma Ö, görevde olduğundan aracı teyzesinin oğlu Emre K'nin getireceğini, almaya karar verdiği takdirde parayı kendisinin hesabına atabileceğini söyleyerek telefonu kapattı.

    NOTER MASASINDA ACI GERÇEKLE YÜZLEŞTİLER
    Bir süre sonra dükkana gelen Emre K'nin getirdiği aracı beğenen Sercan S, aracı satın almaya karar verdi. Birlikte notere giden ikili, dakikalar içinde hayatlarının şokunu yaşadı.

        Sercan S, Cuma Ö'nün araca biçtiği 300 bin lirayı Cuma Ö'nün hesabına atınca Emre K., para almadığını söyleyerek aracı devretmedi. Dolandırıldıklarından habersiz noterde tartışmaya başlayan ikili, acı gerçeği ise Cuma Ö. ile yaptıkları telefon görüşmelerini paylaştıklarında öğrendi.

        BİRİSİNİ KUZEN BİRİSİNİ KAYINPEDER OLARAK TANITMIŞ
        İddiaya göre Cuma Ö, Sercan S'yi kandırdığı gibi Emre K'yı da arayarak internetteki satılık aracını almak istediğini, ancak aracı Hakkâri'de uzman çavuş olarak çalıştığından kendisinin göremeyeceğini, bu nedenle Emre K'nın aracı Pendik'te galericilik yapan kayınpederine gösterebileceğini ve kayınpederinin beğendiği takdirde ödemenin kendisi tarafından yapılacağını söyledi.

        300 BİN LİRASINI KAPTIRINCA ŞİKAYETÇİ OLDU
        Cuma Ö. tarafından farklı şekillerde dolandırıldıklarını anlayan galerici Sercan S. ve aracını satılığa koyan Emre K., olayın ardından soluğu savcılıkta aldı.

        Sercan S, başına gelen dolandırıcılık tezgâhında 300 bin lirasını kaptırdığı şüpheli Cuma Ö'den şikâyetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, film gibi dolandırıcılık olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

            SAVUNMASI PES DEDİRTTİ
            Bu kapsamda ifadesi alınan şüpheli Cuma Ö'nün savunmasıysa pes dedirtti. Aslında Gaziantep'te yaşadığını söyleyen şüpheli adam, "Sercan S'yi tanımıyorum ama para benim hesabıma geldi. 3 hafta önce ismini bilmediğim "Kara Ayaz" isimli sosyal medya hesabından bana ulaşıp bankalarda hesap açarsam bana yüzde 5 ile yüzde 10 arasında komisyon parası verileceği söylendi. Ancak bu hesaplara kim tarafından ve ne kadar para geldiğini bilmiyorum" diyerek suçlamayı kabul etmediğini belirtti.

            YALAN MAKİNESİ SÖZDE ASKERE 5 YIL HAPİS İSTEMİ
            Savcılık, duyanları hayrete düşüren dolandırıcılık olayıyla ilgili hazırladığı iddianamede, dosyadaki tarafların uzlaşamadığını, bu nedenle mevcut delil durumu değerlendirildiğinde şüpheli Cuma Ö'nün üzerine atılı suçu işlediğini vurguladı.

            Her iki adamı farklı şekillerde kandırarak dolandırıcılık ağına düşüren şüpheliye "Dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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            Haberler Yaşam Şeytanın bile aklına gelmeyecek dolandırıcılık! Galerici ve satıcı tuzağa düştü: Noter masasında acı gerçekle yüzleştiler!
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