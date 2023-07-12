Şeytanın bile aklına gelmeyecek dolandırıcılık! Galerici ve satıcı tuzağa düştü: Noter masasında acı gerçekle yüzleştiler!

SAVUNMASI PES DEDİRTTİ

Bu kapsamda ifadesi alınan şüpheli Cuma Ö'nün savunmasıysa pes dedirtti. Aslında Gaziantep'te yaşadığını söyleyen şüpheli adam, "Sercan S'yi tanımıyorum ama para benim hesabıma geldi. 3 hafta önce ismini bilmediğim "Kara Ayaz" isimli sosyal medya hesabından bana ulaşıp bankalarda hesap açarsam bana yüzde 5 ile yüzde 10 arasında komisyon parası verileceği söylendi. Ancak bu hesaplara kim tarafından ve ne kadar para geldiğini bilmiyorum" diyerek suçlamayı kabul etmediğini belirtti.