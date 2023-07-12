Şeytanın bile aklına gelmeyecek dolandırıcılık! Galerici ve satıcı tuzağa düştü: Noter masasında acı gerçekle yüzleştiler!

KENDİNİ ASKER OLARAK TANITTI
Yaklaşık 1 yıl önce galeri dükkânı olan Sercan S'nin telefonu çaldı. İddiaya göre telefonun diğer ucunda kendisini Hakkâri'de asker olarak tanıtan Cuma Ö.(29) vardı. Cuma Ö'nün "Daha önce sizden araç almıştım, şimdiyse aracımı satmak istiyorum" sözleriyle heyecanlanan Sercan S, aracı görmek istedi.Bunun üzerine Cuma Ö, görevde olduğundan aracı teyzesinin oğlu Emre K'nin getireceğini, almaya karar verdiği takdirde parayı kendisinin hesabına atabileceğini söyleyerek telefonu kapattı.
NOTER MASASINDA ACI GERÇEKLE YÜZLEŞTİLER
Bir süre sonra dükkana gelen Emre K'nin getirdiği aracı beğenen Sercan S, aracı satın almaya karar verdi. Birlikte notere giden ikili, dakikalar içinde hayatlarının şokunu yaşadı.