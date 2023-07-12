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Haberler Yaşam Sıcaklılarda rekor artış! El nino kasıp kavuracak! El nino Türkiye'ye geldi mi, hangi illerde görülecek?

Sıcaklılarda rekor artış! El nino kasıp kavuracak! El nino Türkiye'ye geldi mi, hangi illerde görülecek?

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunmuştu. Avrupa'da etkisini sürdüren El Nino, bugünden itibaren Türkiye'ye geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ülke geneli için peş peşe sıcaklık uyarısında bulundu. Hava durumu raporuna göre, birçok ilde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. El nino sıcaklığın cuma ve cumartesi günü yaşanması beklenirken sıcaklıkların gölgede bile 47 dereceleri göreceği tahmin ediliyor. Peki, El Nino nedir? El Nino'nun Türkiye'ye etkisi nelerdir? El nino; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa ve Antal'ya'da etkisini nasıl gösterecek? El Nino tehlikesi hangi illerde görülecek? El nino Türkiye'ye geldi mi? Konuyla ilgili işte detaylar...

12.07.2023 09:52 - Son Güncelleme: 12.07.2023 09:52
Sıcaklılarda rekor artış! El nino kasıp kavuracak! El nino Türkiye’ye geldi mi, hangi illerde görülecek?

Avrupa'da etkisini sürdüren Süper El Nino, Türkiye'ye geldi.

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Sıcaklılarda rekor artış! El nino kasıp kavuracak! El nino Türkiye’ye geldi mi, hangi illerde görülecek?

El Nino sıcaklıkları olarak da adlandırılan bu sıcak hava dalgasının sonucunda sıcaklıkların 40-50 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklılarda rekor artış! El nino kasıp kavuracak! El nino Türkiye’ye geldi mi, hangi illerde görülecek?

METEOROLOJİ UYARDI
Meteoroloji, hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Sıcaklılarda rekor artış! El nino kasıp kavuracak! El nino Türkiye’ye geldi mi, hangi illerde görülecek?

Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların Marmara, Ege ve Akdeniz'de mevsim normallerinin 5-10 derece, diğer bölgelerde 2-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Sıcaklılarda rekor artış! El nino kasıp kavuracak! El nino Türkiye’ye geldi mi, hangi illerde görülecek?

UZMAN İSİM A HABER'DE KRİTİK UYARILARDA BULUNMUŞTU
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili kritik uyarılarda bulundu.

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