Sıcaklılarda rekor artış! El nino kasıp kavuracak! El nino Türkiye'ye geldi mi, hangi illerde görülecek?
İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 5-10 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirterek, sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunmuştu. Avrupa'da etkisini sürdüren El Nino, bugünden itibaren Türkiye'ye geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden ülke geneli için peş peşe sıcaklık uyarısında bulundu. Hava durumu raporuna göre, birçok ilde sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak. El nino sıcaklığın cuma ve cumartesi günü yaşanması beklenirken sıcaklıkların gölgede bile 47 dereceleri göreceği tahmin ediliyor. Peki, El Nino nedir? El Nino'nun Türkiye'ye etkisi nelerdir? El nino; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Şanlıurfa ve Antal'ya'da etkisini nasıl gösterecek? El Nino tehlikesi hangi illerde görülecek? El nino Türkiye'ye geldi mi? Konuyla ilgili işte detaylar...
12.07.2023 09:52 - Son Güncelleme: 12.07.2023 09:52
El Nino sıcaklıkları olarak da adlandırılan bu sıcak hava dalgasının sonucunda sıcaklıkların 40-50 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.