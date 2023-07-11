Maseratili polis olarak tanınan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün otopsi raporunda çarpıcı detay! Eşi "Bu iş bitmedi hesabını verecekler" dedi…

Dün Muğla'nın Ortaca ilçesi Gökbel Mahallesi'ndeki ormanda park halindeki kamyonette bir kişinin cansız bedeni bulundu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma görevlilerince tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdiği sanılan kişinin 3 çocuk babası polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, olduğu belirlendi.
Cumhuriyet Savcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hüseyin Tayfun Üçgül'ün cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.
OTOPSİ RAPORUNDA ÇARPICI DETAY!
Otopsisi tamamlanan Üçgül'ün bitişik atış sonucu öldüğü belirlendi. Otopsi raporu ile Üçgül'in intihar ihtimalinin güçlendiği bildirildi. Üçgül'ün cenazesi, otopsiden sonra yakınlarına teslim edildi. Üçgül'ün cenazesi, öğle vakti Ortaca ilçesi Merkez Camisi'nde kılanacak namazın ardından Gökbel Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.