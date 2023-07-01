8.5 milyon değerindeki Maseratili polisin ilk vukuatı değilmiş! 7 ay önce gazinoda dehşet saçmış

Avukat Fatih Uzun, 22 Nisan'da ailesiyle Manisa'dan İstanbul'a dönerken birbirini sollayan Maserati ve Ford Focus marka araçların tehlikeli sürüşünden kaçmak için şerit değiştirmek istedi.
8.5 milyon değerindeki Maserati'nin sürücüsü olan Muğla'da görevli polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, kendisini sollayan Fatih Uzun'un aracını sıkıştırarak taciz etmeye başladı. Uzun'a küfürler ederek aracı durdurmasını isteyen polis memuru, trafikte adeta terör estirdi.
Seyir halindeyken Uzun'un aracının önüne geçip fren yapan polis memuru, daha sonra Uzun'un aracını durdurdu. Fatih Uzun'un yanına gelen polis avukata saldırdı. Aldığı darbeler sonucu bacağı iki yerden kırılan avukat geçirdiği ameliyatlar sonucunda 10 gün hastanede tedavi gördü.