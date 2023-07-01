8.5 milyon değerindeki Maseratili polisin ilk vukuatı değilmiş! 7 ay önce gazinoda dehşet saçmış

Polis memurunun avukatı ise Hüseyin Tayfun Üçgül'ün kendisini işçi olarak tanıtmadığını öne sürse de alınan ifade tutanaklarının hepsinde mesleğini işçi olarak yazdırdığı gelirini de belirtmediği görüldü.

AÇIĞA ALINDI

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nde pasif bir birime alınan Üçgül, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Müfettişin incelemesinin ardından düzenleyeceği rapora göre, Üçgül'ün göreve iade olup olmayacağı belli olacak.