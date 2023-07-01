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    • Yaşam
    • 01.07.2023 09:12
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    • 01.07.2023 09:18
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    8.5 milyon değerindeki Maseratili polisin ilk vukuatı değilmiş! 7 ay önce gazinoda dehşet saçmış

    Manisa'dan İstanbul'a ailesiyle birlikte otomobiliyle dönen Avukat Fatih Uzun ile 8,5 milyon liralık Maserati sahibi polis Hüseyin Tayfun Üçgül arasında trafikte tartışma yaşanmıştı. Yaşanan tartışmada avukat Fatih Uzun'un iki bacağını kıran 8,5 milyon liralık Maserati sahibi polis Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 7 ay önce Konya'da içkili restoranda çıkardığı tartışmada ayağından vurulduğu ortaya çıktı. Yaralı halde hastaneye kaldırılan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ifadesinde, "içkim bitmeden feriştahı gelse...."

    takvim.com.tr
    8.5 milyonluk lüks araçlı polis daha öncede dehşet saçmış

    Avukat Fatih Uzun, 22 Nisan'da ailesiyle Manisa'dan İstanbul'a dönerken birbirini sollayan Maserati ve Ford Focus marka araçların tehlikeli sürüşünden kaçmak için şerit değiştirmek istedi.

    8.5 milyon değerindeki Maserati'nin sürücüsü olan Muğla'da görevli polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül, kendisini sollayan Fatih Uzun'un aracını sıkıştırarak taciz etmeye başladı. Uzun'a küfürler ederek aracı durdurmasını isteyen polis memuru, trafikte adeta terör estirdi.

    Seyir halindeyken Uzun'un aracının önüne geçip fren yapan polis memuru, daha sonra Uzun'un aracını durdurdu. Fatih Uzun'un yanına gelen polis avukata saldırdı. Aldığı darbeler sonucu bacağı iki yerden kırılan avukat geçirdiği ameliyatlar sonucunda 10 gün hastanede tedavi gördü.

        SERVETLERİ ORTAYA ÇIKTI
        Trafikte dehşet saçan polis memurunun, eşinin adına kayıtlı olan 8,5 milyonluk lüks aracı ile villaları gündem oldu.

        Zayıflama çayı satarak bu serveti elde ettiğini öne süren polis memurunun eşi 2016 yılında yaptığı ticaretin ardından üzerine kayıtlı 3 villa, 1 restoran 1 işyeri 2 de otomobilinin olduğunu açıkladı.

        Polis memurunun avukatı ise Hüseyin Tayfun Üçgül'ün kendisini işçi olarak tanıtmadığını öne sürse de alınan ifade tutanaklarının hepsinde mesleğini işçi olarak yazdırdığı gelirini de belirtmediği görüldü.

        AÇIĞA ALINDI
        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi'nde pasif bir birime alınan Üçgül, başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı. Müfettişin incelemesinin ardından düzenleyeceği rapora göre, Üçgül'ün göreve iade olup olmayacağı belli olacak.

            İLK VUKUATI DEĞİLMİŞ
            Polis memuru Hüseyin Tayfun Üçgül'ün 7 ay önce Konya'da başka bir olaya daha karıştığı ortaya çıktı. Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ağabeyi T.Ü. ve bir arkadaşı ile birlikte Horozluhan Mahallesi'ndeki bir gazinoya gittiği, alkol almaya başladıkları sabah saat 05.00 sıralarında gazinonun kapanmasını söyleyen çalışanlara çıkmayacağını söyleyip tartıştığı ortaya çıktı.

            Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelere göre, içkisinin yarım kaldığını gazinodan kendisini kimsenin çıkaramayacağını belirten Hüseyin Tayfun Üçgül'ün çıkan kavga sonrasında tehditler savurduğu, sonrasında ağabeyi T.Ü'nün bacağından kendisinin ise ayağından vurulduğu ortaya çıktı.

            "İÇKİM BİTMEDEN FERİŞTAHI GELSE BENİ KALDIRAMAZ"
            Yaralı halde hastaneye kaldırılan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün ifadesinde masaya gelen mekan çalışanlarının kapatıyoruz dediklerini, mekan çalışanlarının ısrarı üzerine kalktıklarını, dışarıya çıkmaya çalışırken çalışanların ağabeyini darp edip kendilerine ateş ettiklerini öne sürdü.

            Olayın ardından gazino çalışanı Selahattin K., Mehmet S., Şaban C., Demir K., ve Mustafa A.'nın gözaltına alındığı öğrenildi. Şüphelilerden Selahattin K. ifadesinde "yaralananlardan Hüseyin Tayfun Üçgül, içkim bitmeden feriştahı gelse beni kaldıramaz. Ben Emniyet amiriyim, Diyarbakırlıyım adamı yığarım buraya diye bağırdıktan sonra yanındakilere de silahımı getirin arabadan dedi. Daha sonra çıkan kavgada, elinde tabanca olan iki işyeri çalışanı da olaya dahil oldu. Daha sonra da iki el silah ateşlendi" dedi.

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            Haberler Yaşam 8.5 milyon değerindeki Maseratili polisin ilk vukuatı değilmiş! 7 ay önce gazinoda dehşet saçmış
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