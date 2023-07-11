Edirne'de 5'inci kattaki ofisinde camı açan avukat dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.
BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
Olay, Edirne Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı Yaşar Atlı Plaza iş merkezinde meydana geldi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.
2 ÇOCUK BABASIYDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, avukat Ünal Eral'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.