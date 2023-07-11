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    • Yaşam
    • 12.07.2023 06:10
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    • 12.07.2023 06:10
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    Edirne’de feci olay: 5’inci kattan düşen avukat hayatını kaybetti

    Edirne'de 5. katta bulunan ofisindeki camı açarken dengesini kaybeden avukat Ünal Eral, beton zemine düştü. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Eral'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Avukat Eral'ı 2 çocuk babası olduğu ve eşinden boşandığı öğrenildi.

    AJANSLAR
    Camı açmak isterken canından oldu

    Edirne'de 5'inci kattaki ofisinde camı açan avukat dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek feci şekilde hayatını kaybetti.

    BETON ZEMİNE DÜŞTÜ
    Olay, Edirne Abdurrahman Mahallesi Şehit Emniyet Müdürü Ertan Nezihi Turhan Caddesi'nde bulunan 5 katlı Yaşar Atlı Plaza iş merkezinde meydana geldi.

    İddiaya göre, Edirne Barosu avukatlarından Ünal Eral, yaşadığı 5'inci kattaki ofisinin camını açtığı esnada dengesini kaybederek feci şekilde beton zemine düştü.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.

    2 ÇOCUK BABASIYDI
    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, avukat Ünal Eral'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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