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    • Yaşam
    • 11.07.2023 17:09
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    • 11.07.2023 17:09
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    Şanlıurfa'da şok olay: Evinin önünde arı soktu, hastanede öldü

    Şanlıurfa'da Ceylanpınar ilçesinde, evinin önünde arı sokan Mehmet Almas isimli vatandaş, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Almas'ın arı alerjisi olduğu öğrenildii.

    Arı sokan adam öldü

    Şanlıurfa'da Ceylanpınar ilçesinde, evinin önünde arı sokan Mehmet Almas (60), götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti.

    Olay, Ceylanpınar'ın Selahaddin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Almas evinin önündeyken, vucüdunun çeşitli yerlerini arı soktu.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Fenalaşan Almas, yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Almas, daha sonra Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen Almas, kurtarılamadı. Arıya karşı alerjisi olduğu öğrenilen Mehmet Almas'ın daha önceki yıllarda da arı sokması sebebiyle tedavi gördüğü öğrenildi.

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    Haberler Yaşam Şanlıurfa'da şok olay: Evinin önünde arı soktu, hastanede öldü
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