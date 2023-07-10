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    • 11.07.2023 01:20
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    İzmir Aliağa ve Menderes'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

    Son dakika haberi! İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor. Her iki yangında toplam 8 uçak, 14 helikopter, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı, 17 iş makinesi, 8 ilk müdahale yer ekibi ile 660 personel görev yaparken, Aliağa'da çıkan yangın 5 saatin ardından, Menderes ilçesinde çıkan orman yangını ise ekiplerin çalışması sonucu 11. saatte kontrol altına alındı. Öte yandan yangını söndürme çalışmalarının iyiye gitmesi ve uçakların iniş ve kalkış durumunu engelleyecek bir durumun kalmamasından dolayı havalimanındaki seferler normale döndü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İzmir’deki orman yangınları kontrol altına alındı

    İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

    İzmir'in Aliağa ilçesindeki ormanda saat 13.30 sıralarında çıkan yangını, söndürme çalışmaları sürüyor.

    İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak ve 6 helikopter ile havadan, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 iş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 300 personel ile karadan müdahale ediliyor.

    2 TOMA, 4 su tankeri, 2 Sahil Güvenlik botu, 2 AFAD ekibi ve 3 ambulans da çalışmalara destek veriyor. Bölgede bazı evler tahliye edilirken, alevlerin sıçradığı 2 ev küle döndü.

        Yazlıklarındaki vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başladı.

        "VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLİYOR"
        Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, yaptığı açıklamada "Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz. İki yazlık evimiz yandı. Vatandaşlarımızdan görevlilerin tahliye ile ilgili talimatlarına uymalarına istiyoruz" dedi.



        ALİAĞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
        İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Çaltıdere Mahallesi'nde saat 13.45'te çıkan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 uçak, 6 helikopter 21 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etti.



            15 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
            Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Aliağa'daki orman yangınında 15 kadar kişinin dumandan etkilendiğini ve durumlarının iyi olduğunu" bildirmişti.

            BAKAN YUMAKLI'DAN YANGINLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA I VİDEO İZLE

            MENDERES'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
            İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu 11. saatte kontrol altına alındı.

            Alınan bilgiye göre, Oğlananası Mahallesi'nde dün saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havanın kararmasının ardından müdahale, karadan devam etti.

            Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alındı.

            Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

            Oğlananası Mahallesi'nde dün saat 14.00'de başlayan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 8 helikopter 31 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etmiş, yangına müdahale sırasında yaralanan 4 İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

            Personellerden 2'si taburcu edilirken, 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.

            BAKAN KOCA: İZMİR MENDERES'TEKİ YANGINDA 1'İ AĞIR 12 KİŞİ ETKİLENDİ
            SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin, "İzmir Menderes'te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1'i ağır olmak üzere 12 kişi etkilenmiştir, 11'i orman işçisidir" dedi.

            Bakan Koca, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İzmir Menderes'te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1'i ağır olmak üzere 12 kişi etkilenmiştir, 11'i orman işçisidir. Durumu ağır olan hastamız helikopter ambulansla, 3 hasta olay yerine görevlendirilen kara ambulansla, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere nakledilmiştir. Halen hastanelerimizde 1'i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

            'KÖPEĞİMİ ALIP, ÇIKTIM'
            İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin sıçradığı evin sahibi Kemal Erkek, "Kuvvetli rüzgar vardı. Ormandan kısa sürede alevler evime ulaştı. İtfaiyeyi aradım. Ekipleri yönlendirdiklerini söylediler. Onlar yoldayken birdenbire alevler her yeri sardı. Ben de köpeğimi alıp çıktım. Her şeyim gitti. Burada yaşıyordum. Allah beterinden korusun" dedi.

                ALEVLER SANAYİ BÖLGESİNE YAKLAŞTI
                İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınında ise alevler İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar ulaştı. Ancak şu an için sanayi bölgesini tehdit etmediği belirtildi. Develi, Tekeli, Pancar kırsal mahalleri arasında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

                Yangının, Develi Mahallesi'nin İncirlik mevkisindeki ormandan başladığı belirtildi. Yangının başladığı bölgenin vatandaşlar tarafından çoğunlukla piknik alanı olarak kullanıldığı bir yer olduğu öğrenildi.

                VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA
                İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Menderes ve Aliağa ilçelerinde çıkan orman yangınlarında söndürme çalışmalarının sürdüğünü, Aliağa'daki orman yangınında dumandan etkilenen 15 kadar kişinin durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

                Vali Köşger, Aliağa'ya bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

                Gazetecilere burada açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Köşger, İzmir'de, yaklaşık 15 dakika arayla biri Aliağa diğeri Menderes ilçesinde olmak üzere iki ayrı orman yangını çıktığını, ekiplerin kısa sürede iki yangına müdahale ettiğini belirtti.

                    Şu ana kadar her iki yangının da tam olarak kontrol altına alınamadığını aktaran Köşger, şunları kaydetti:

                    "Sevindirici olan can kaybı olmasını gerektirecek bir durum yok. Buradaki yerleşim alanındaki konutlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 15 civarında vatandaşımız var Aliağa'da. Durumları iyi. Hastanemizde yaklaşık bir saat civarında gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilecekler. Bir konut Aliağa'da yandı, iki konutun müştemilatında yangından dolayı hasar oluştu. Söndürme çalışmaları şu anda 3 amfibi uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği itfaiye araçları, Aliağa Belediyemizin gönderdiği itfaiye araçları, Karayolları'mızın, DSİ Bölge Müdürlüğümüzün ve tüm ilgili kurumların araç parkında bulunan bütün iş makineleriyle her iki yangına da müdahale ediyoruz."

                    "UMUYORUZ, ÇOK KISA SÜREDE SÖNDÜRECEĞİZ"
                    Yangınları kontrol altına alma çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü dile getiren Köşger, sözlerini şöyle tamamladı:

                    "Umuyoruz çok kısa zamanda söndüreceğiz her iki yangını da. Tehlikeli riskli olan kısmı, kısmen atlatılmış durumda. Rüzgar var, kuvvetli her iki tarafta da. Bütün gücümüzle söndürmeye çalışıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir sürede söndüreceğimizi tahmin ediyorum."



                        UÇAK SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
                        İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda iptal edilen uçak seferleri normale döndü.
                        Menderes ilçesi Oğlanağa Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopterin havadan, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 iş makinesi ile de 4 ilk müdahale yer ekibinin karadan olmak üzere toplam 360 personelin müdahalesi sürüyor. Yaklaşık 8 saattir süren yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanların ardından saat 15.00 itibarıyla uçakların İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nı inişleri kapatılmıştı. Havalimanına inemeyen uçaklar, yakın limanlara ya da geldikleri güzergahlara geri dönmüş, saat 21.00'a kadar ise 18 uçak seferi iptal edilmişti. Gün içerisinde 12 uçak geldikleri güzergahlara veya yakın havalimanlarına yönlendirilirken, yangını söndürme çalışmalarının iyiye gitmesi ve uçakların iniş ve kalkış durumunu engelleyecek bir durumun kalmamasından dolayı havalimanındaki seferler normale döndü.

                        İZMİR'DE İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ I VİDEO İZLE

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                        Haberler Yaşam İzmir Aliağa ve Menderes'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
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