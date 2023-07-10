İzmir Aliağa ve Menderes'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

ALEVLER SANAYİ BÖLGESİNE YAKLAŞTI

İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınında ise alevler İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne kadar ulaştı. Ancak şu an için sanayi bölgesini tehdit etmediği belirtildi. Develi, Tekeli, Pancar kırsal mahalleri arasında etkili olan yangına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.

Yangının, Develi Mahallesi'nin İncirlik mevkisindeki ormandan başladığı belirtildi. Yangının başladığı bölgenin vatandaşlar tarafından çoğunlukla piknik alanı olarak kullanıldığı bir yer olduğu öğrenildi.