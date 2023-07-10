İzmir Aliağa ve Menderes'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

MENDERES'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışması sonucu 11. saatte kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Oğlananası Mahallesi'nde dün saat 14.00'te başlayan orman yangınına, havanın kararmasının ardından müdahale, karadan devam etti.
Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 11 saat sonra kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Oğlananası Mahallesi'nde dün saat 14.00'de başlayan orman yangınına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 8 helikopter 31 arazöz ve çok sayıda yangın söndürme ekibi müdahale etmiş, yangına müdahale sırasında yaralanan 4 İzmir Orman Bölge Müdürlüğü personeli Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
Personellerden 2'si taburcu edilirken, 2 kişinin ise tedavisi devam ediyor.
BAKAN KOCA: İZMİR MENDERES'TEKİ YANGINDA 1'İ AĞIR 12 KİŞİ ETKİLENDİ
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen yangına ilişkin, "İzmir Menderes'te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1'i ağır olmak üzere 12 kişi etkilenmiştir, 11'i orman işçisidir" dedi.
Bakan Koca, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İzmir Menderes'te gündüz saatlerinde meydana gelen yangından 1'i ağır olmak üzere 12 kişi etkilenmiştir, 11'i orman işçisidir. Durumu ağır olan hastamız helikopter ambulansla, 3 hasta olay yerine görevlendirilen kara ambulansla, 8 hasta ise başka araçlarla hastanelere nakledilmiştir. Halen hastanelerimizde 1'i yoğun bakımda olmak üzere 4 kişinin tedavisine devam ediliyor. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.