İzmir Aliağa ve Menderes'te çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

'KÖPEĞİMİ ALIP, ÇIKTIM'

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin sıçradığı evin sahibi Kemal Erkek, "Kuvvetli rüzgar vardı. Ormandan kısa sürede alevler evime ulaştı. İtfaiyeyi aradım. Ekipleri yönlendirdiklerini söylediler. Onlar yoldayken birdenbire alevler her yeri sardı. Ben de köpeğimi alıp çıktım. Her şeyim gitti. Burada yaşıyordum. Allah beterinden korusun" dedi.