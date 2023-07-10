İzmir’de iptal edilen uçak seferleri normale döndü!

İzmir'in Menderes ilçesi Oğlanağa Mahallesi'nde saat 13.45 sıralarında çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak, 6 helikopter havadan, 31 arazöz, 12 su ikmal aracı, 8 İş makinesi, 4 ilk müdahale yer ekibi olmak üzere toplam 360 personelin, alevlere müdahalesi yaklaşık 8 saattir sürüyor.

"SEFERLER NORMALE DÖNDÜ"

Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanların ardından, saat 15.00 itibariyle uçakların İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nına inişleri kapatılmıştı. Havalimanına inemeyen uçaklar, yakın limanlara yada geldikleri güzergahlara geri dönmüş, saat 21.00'a kadar ise 18 uçak seferi iptal edilmişti. Gün içerisinde 12 uçak geldikleri güzergahlara veya yakın havalimanlarına yönlendirilirken, yangını söndürme çalışmalarının iyiye gitmesi ve uçakların iniş ve kalkış durumunu engelleyecek bir durumun kalmamasından dolayı havalimanındaki seferler normale döndü.