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    • Yaşam
    • 09.07.2023 17:26
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    • 09.07.2023 17:26
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    Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 23.gün! 150 kilometrekarelik alan incelendi: Hiçbir iz yok

    23 gündür köpeğiyle birlikte kayıp olan Korhan Berzeg’i arama çalışmaları devam ediyor. İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi. 60 kişilik ekip, arama çalışmalarına 23'üncü günde de devam etti. İlk günden itibaren Armutlu'yu merkeze alıp, çalışan ekipler, 150 kilometrekarelik bir alanı taradı. Bölgedeki kuyularda da arama yapan ekipler, herhangi bir ize rastlamadı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Korhan Berzeg’i arama çalışmaları devam ediyor

    Balıkesir'in Gönen ilçesinde, yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Korhan Berzeg'i (83) bulmak için 150 kilometrekarelik alan tarandı.

    ABD'deki Dünya Bankası'nda bir dönem Asya Direktörü olarak çalışan ve emekli olup, İstanbul Büyükada'da yaşamaya başlayan Korhan Berzeg, mayıs ayında İngiliz uyruklu eşi Angela Berzeg (80) ile memleketi Gönen'in Armutlu Mahallesi'ndeki evine geldi. Eşi kahvaltı hazırladığı sırada Doberman cinsi eğitimli köpeği 'Tina' ile 17 Haziran'da yürüyüşe çıkan Korhan Berzeg, bir daha geri dönmedi.

    ÇALIŞMALAR 23'ÜNCÜ GÜNE GİRDİ
    Kayıp ihbarı sonrası bölgeye, AFAD ve AKUT ekipleri ile Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando timleri sevk edildi. Çalışmalara; Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), Gönen Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (GÖNDAK) ekiplerinin yanı sıra zor bölgelerde profesyonel arama yapan SAR Arama Kurtarma ve Acil Yardım Derneği ile Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'na (JÖAK) bağlı ekipler de katıldı.

        150 KİLOMETRELİK ALAN TARANDI
        60 kişilik ekip, arama çalışmalarına 23'üncü günde de devam etti. İlk günden itibaren Armutlu'yu merkeze alıp, çalışan ekipler, 150 kilometrekarelik bir alanı taradı. Bölgedeki kuyularda da arama yapan ekipler, herhangi bir ize rastlamadı. Gönen Belediye Başkanı İbrahim Palaz, ekiplere destek verdiklerini belirterek, "İnşallah yakın bir zamanda iyi bir haber alınır diye düşünüyoruz" dedi.

        10 SU KUYUSU VE DERE YATAKLARI ARANDI
        JAK ve GÖNDAK ekiplerinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile AFAD'a bağlı Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi de çalışmalara katıldı. Ekipler, Armutlu Mahallesi kırsalında bulunan 10 açık su kuyusu ve Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu çevrelerinde arama yaptı. AFAD'a bağlı KBRN ekipleri halatlarla su kuyularına inip, Berzeg'e ait biyolojik bir iz aradı. UMKE ve diğer arama kurtarma ekipleri de Gönen Çayı başta olmak üzere bölgedeki akarsu kıyılarında arama çalışması yaptı. Ekiplerin 10 açık su kuyusu ve akarsu çevrelerinde yaptığı arama çalışmalarından herhangi bir sonuç alınamadı. Kırsal alanda, arama çalışmaları genişletilerek sürüyor.

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        Haberler Yaşam Korhan Berzeg'i arama çalışmalarında 23.gün! 150 kilometrekarelik alan incelendi: Hiçbir iz yok
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