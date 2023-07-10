Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 09.07.2023 15:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.07.2023 12:27
    ABONE OL

    Karadeniz sele teslim oldu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı! Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapalı... | Zonguldak, Bartın, Bolu son durum

    Meteorolojinin uyarıları sonrası Karadeniz Bölgesi etkisini gösteren sağanak yağışlar hayatı felç etti. Zonguldak-İstanbul karayolu tamamen trafiğe kapandı. Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na inecek yolcu uçakları, yoğun yağış sebebiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Bartın’da etkili olan yoğun sağanak sebebiyle Bartın Irmağı 5 metre yükseldi. Anadolu Otoyolu, İstanbul istikameti Bolu'da sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Öte yandan bakanlar afet bölgelerinde incelemelerde bulunuyor. İçişleri Bakanı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bartın'da yaptığı açıklamada son durumu açıkladı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Karadeniz’i sel vurdu!

    AHaber CANLI YAYIN

    Meteorolojinin uyarıları sonrası Karadeniz Bölgesi sele teslim oldu. Zonguldak'ta etkili olan sağanak sebebiyle kent merkezi ile Ereğli, Devrek, Gökçebey ve Çaycuma ilçelerinde de taşkınlar meydana geldi.

    Devrek ilçesinde etkili olan sağanak sebebiyle vatandaşlar, iş yerlerini basan suyu tahliye etti.

    Araç trafiğine kapatılan Bolu Dağı Tüneli'nde yol açma çalışmaları hızla devam ediyor.

    İşte Karadeniz'de anbean yaşananlar;

    BAKANLAR SON DURUMU AÇIKLADI
    11.45 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç selin vurduğu Bartın'da son durumu açıkladı.

    "24'E KADAR RİSK VAR"
    Bakan Ali Yerlikaya'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    "Allah tüm afetlerden vatandaşlarımızı yurdumuzu korusun. İlk andan itibaren etkilenen bölgelere geldik. Ekipler tüm ihbarlara koştular. Can kaybımız yok. 137 vatandaşımızı kurtardık. Batı ve Orta Karadeniz'de risk bitti. Ama Doğu Karadeniz'de risk var. Gece 24'e kadar risk sürüyor. Dikkatli olalım. O bölgedeki şehirlerimiz için önlem aldık. AFAD gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Onlar bizim kahramanımız."



    09.50 Sağanağın ardından taşan Bartın Irmağı'nın sularının çekilmeye başlamasıyla kentte temizlik çalışması yapılıyor.

    Yaklaşık 9 metre yüksekliğindeki tarihi Kemerköprü'nün su altında kaldığı bölgede, Kemer Meydanı'nda bulunan taksi durağı, minibüs durakları ile bir marketin suyla dolduğu görüldü.

    Suyun çekildiği yerlerde, ekiplerle esnaf iş yerlerinde temizlik çalışmasına başladı.

        09.00 Bolu Dağı Tüneli çıkışında yaşanan toprak kayması sonucu kapanan yolu açma çalışmaları, sabahın ilk ışıklarıyla başlatıldı.

        Bölgeye sevk edilen karayolları ekipleri, heyelanın ardından yolu kaplayan toprak ve ağaç parçalarını iş makineleriyle kaldırıyor.

        Bu arada Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilen sürücüler nedeniyle güzergahta yoğunluk yaşanıyor.

            Yağışın zaman zaman etkisini gösterdiği bölgede, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

            07.42 Kastamonu'nun Cide ilçesinde dünden bu yana devam eden ve etkisini giderek artıran sağanak nedeniyle Memiş Mahallesi'nden geçen Memiş Deresi ile Kumluca Mahallesi'nden geçen Irmak Deresi taştı.

            İki mahallede giriş ve bodrum katlarında bulunan çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Su birikintileri nedeniyle yollarda araçlar su altında kaldı.

            Cide-Bartın kara yolu da su taşkını nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel suyunun denize sürüklediği bir manda ise telef oldu.

            Cide Belediyesi ve AFAD ekipleri tarafından evlere dolan su tahliye edilmeye çalışıyor.

            06.15 Sakarya'nın Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nin içinden geçen dere taşarak mahalle merkezini sular altında bıraktı. Mahalledeki iş yerleri ve evleri su bastı. Mahsur kalan vatandaşlar, traktör ve iş makineleri yardımı ile güvenli yerlere taşındı. Bölgede ekiplerin çalışmaları sürüyor.



                04.02 1000'e yakın araç tahliye edidli
                Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrasında Melen Çayı taştı. Taşkın sebebiyle küçük Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi'nde bulunan yaklaşık 1000 araç tahliye edildi.



                Düzce'de sağanak yağış sonrasında Melen Çayı taştı. Taşkının meydana geldiği yerlerde işletme sahibi olan vatandaşlar ise harekete geçti. Küçük Sanayi Sitesi ve Galericiler Sitesi içerisinde bulunan yaklaşık 1000'e yakın araç bölgeden tahliye edildi. İşletmelerin sular altında kaldığı bölgede tüm araçların çekildiğini belirten Galerici İhsan Açıkgöz, "Öncelikle Düzcemize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şehrimizde çok yoğun bir yağış vardı. Derelerin debisinin artmasına neden oldu. Melen Deresi de taştı. Şu anda bulunduğumuz konum Galericiler Sitesi. Düzce belediyesi ekipleri bölgede yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Galericiler olarak bizler de araçlarımızı korumak için bölgeden araçlarımızı tahliye ettik. İşletmelerimiz sular altında kaldı. Sabaha kadar burada bekleyeceğiz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.



                02.07 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.
                İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sel felaketinin yaşandığı Bartın'a geldi. Bakanlar, ilk olarak Bartın Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) ziyaret etti. Bakan Tunç ve Yerlikaya'yı burada Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz karşıladı. Sel felaketinin yaşandığı köylere enerji verilebilmesi ve kapalı yolların açılması için çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, "Bölgeye toplam 4 bin 283 personel, 52 helikopter ve 439 iş makinesi görevlendirilmiştir. Dün gece saatlerinde başlayan aşırı yağışlar sonrası şu ana kadar 588 ihbar alınmıştır. Son 24 saatte Amasra 183 kilogram, Bartın merkezde 135 kilogram yağış düşmüştür. İlimiz genelinde 126 vatandaşımız bot ve iş makinelerimizle kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yarın saat 15.00'e kadar sağanak yağış beklenmekte ve turuncu alarm devam etmektedir. Bin 297 personelimiz görev yapmaktadır. Yarın gelecek personelle birlikte 3 bin 330 personele çıkacak. Enerji verilemeyen köylerimize enerji verilebilmesi için kapalı olan yolların açılması için çalışmalarımız devam etmektedir." dedi.


                'ŞÜKÜRLER OLSUN Kİ CAN KAYBIMIZ YOK'
                Yağışların bu gece ve yarın da devam etmesinin beklendiğini belirten Bakan Yerlikaya, "Yağışların bu gece ve yarın Bartın'da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yarın saat 15.00'e kadar metrekareye 100 kilogram üzerine yağış düşeceği tahmin ediliyor. Bartın havzasında ve bölgedeki havzalardaki yağışlar depolanarak afetin daha da büyümesi önlenmiştir. Şükürler olsun ki can kaybımız bulunmamaktadır. Yarın 30 milyon ödenek Valilik hesabına aktarılacaktır. Cumhurbaşkanımız gelişmeleri an be an takip ediyor ve talimatlarını alıyoruz. Tarım Orman, Enerji, Çevre, Ulaştırma Bakanımız ile birlikte sürekli koordinasyon halindeyiz. AFAD Başkanımız ve bakan yardımcılarımız buradalar. Kuvvetli yağışla birlikte uyarımızı vatandaşlarımızın dere yataklarından uzak durmalarını, zemini düşük binalarda bulunmamalarını önemle arz ediyoruz. Her zaman dua ediyoruz. Allah tüm afetlerden bizleri korusun. Batı ve Orta Karadeniz'deki tüm şehirlerimize, tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

                BAKAN TUNÇ: CAN KAYBININ OLMAMASI TESELLİMİZ
                Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise can kaybının olmamasının tesellileri olduğunu belirterek, "Batı ve Orta Karadeniz'de yaşanan yağışlar ve sel afetleriyle karşı karşıya kalındı. Bartın'da ilçe belde ve köylerinde 200 kilograma varan yağışlar taşkınlara neden oldu. Bartın halkına ve çevre illerimize, Zonguldak, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya, Sinop, Ordu, Kastamonu illerimizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Can kaybı olmaması tesellimiz. Maddi hasarlara ilişkin devletimizin tüm kurumları, Bakanımızla birlikte bölgeye intikal ettik. Çalışmalara nezaret edeceğiz. Maddi hasarların bir an önce giderilmesi için tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

                'BARAJLAR İL MERKEZİNİ BÜYÜK BİR FELAKETTEN KURTARDI
                Bakan Tunç, barajların su tutarak büyük bir afetten kurtardığını ifade ederek, "Bartın Kirazlıköprü barajımız yüzde 60 doluluk oranıyla il merkezimizi büyük bir afetten kurtarmış bulunuyor. Kozcağız barajımız doluluk oranı yüzde 15 henüz su tutmaya başlamayan bir barajımız ama bu tür afetlerde hızlı taşkınlarda ilimizi koruyan bir barajımız. Kışla barajımızda doluluk oranı yüzde 15. Taşkınların, hasarların büyük bölümü yaka selleri dediğimiz, taşkınlara neden oldu. Beldelerimizde hasarlarımız meydana geldi. Bartın ırmağını besleyen ana kollar var. Buralardaki doluluk oranı yüzde 100. Ulus Çayımız yüzde 100 doluluk oranı. Ama Bartın merkeze gelmesini barajlarımız engelliyor. Yarın da yağışların devam edeceğini meteoroloji bildiriyor. Valiliğimizin uyarılarına vatandaşlarımızın dikkat etmesinde büyük fayda olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

                'TURUNCU UYARI DEVAM EDİYOR'
                Taşkınlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşların güvenli bölgelere nakillerin gerçekleştirildiğini kaydeden Bakan Turç, "AFAD Başkanımız sel anından itibaren ilimize intikal ettiler. Mahsur kalan vatandaşlarımız helikopterlerle, iş makineleri ve botlarla kurtarıldı. Barınma ile ilgili problemimiz yok. Bu gecede biz sürekli Valimiz, İçişleri Bakanımız ve devletin tüm kurumlarıyla beraber takip ediyoruz. Komşu illerimizde takibimiz devam ediyor. İnşallah daha büyük bir felaket olmadan bu taşkın etkisini de atlatırız. Cumhurbaşkanımız bölgeyi an be an takip ediyoruz. Tekrar tüm bölge halkına, Batı ve orta Karadeniz'e geçmiş olsun diyorum. Turuncu uyarılar devam ediyor. Teyakkuz halinde devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



                02.19 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Anadolu Otoyolu'ndaki heyelan bölgesinde incelemelerde bulundu:
                Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yoğun yağışlar sonrasında yaşanan selin vurduğu Bolu'da incelemelerde bulundu, Doğu ve Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış sonrası kapanan yollara ilişkin son durumu paylaştı, bu gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tüm ekiplerin teyakkuz halinde olacaklarını söyledi.

                Bolu Dağı Tüneli Kontrol Merkezinde açıklama yapan Bakan Uraloğlu, selin hemen ardından karayolu personellerinin başta olmak üzere tüm yetkili kurum ve kuruluşlarla koordineli bir şekilde canhıraş çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti, 14 yolun ulaşıma açıldığını söyledi.

                Bakan Uraloğlu, son 24 saat içerisinde Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Sakarya ve Rize gibi Sahil kesimdeki Karadeniz illerinde yaşanan yağışlar nedeniyle sel ve heyelan afetleri yaşadığını belirterek, "İçişleri Bakanlığımıza bağlı kolluk güçlerimizle yaptığımız koordinasyonda Ankara yönünden İstanbul yönüne gidecek olan araçları, Eskişehir-Sakarya üzerine yönlendirdik. Ben buradan sizin aracılığınızla da bu yolu açıncaya kadar İstanbul istikametine gidecek olanların mutlaka Eskişehir güzergâhını kullanmalarını tavsiye ediyorum. Arkadaşlarımızla biraz önce inceledik, ciddi bir malzeme gelmiş ama gece şartlarıyla halen yağış ve akış devam ettiği için can güvenliği açısından bir çalışma yapamıyoruz. Takip ediyoruz. Günün ilk ışıklarıyla ekiplerimizi hazırladık ve orada çalışmalarımızı yürütmüş olacağız. Gün içerisinde açma gayreti içerisinde olacağız. Ben buradan özellikle şunu belirtmek istiyorum, bütün heyelan bölgelerinde gerek Batı Karadeniz'de gerekse burada biz her ne kadar kendi araçlarımızla konuşlanmışsak heyelanın ya da oluşan tereddütlerin büyüklüğüne göre ilave araçlar getirmemiz gerekiyor ve getiriyoruz. Ancak bütün sürücülerimizi buradan uyarmak istiyorum, emniyet şeridini kapatmamalarını istiyoruz. Zonguldak, Karabük, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Sakarya, Kastamonu, Bolu ve çevre illerinde yağışın devam edeceği öngörülüyor. Dolayısıyla biz de takipçisi olacağız ama bu bahsettiğimiz illerde, seyahat edecek vatandaşlarımızın çok zorunlu olmayan durumlarda seyahat etmemelerini istiyoruz. Seyahat edeceklerde, bütün yolda çalışan ekiplerimize onların yönlendirmelerini uymalarını tavsiye ediyorum. Biz bütün kurumlarımızla beraber sahadayız" dedi.



                YAĞIŞ ALAN İLLER
                Bakan Uraloğlu, yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapanan yollarla ilgili şu bilgilere yer verdi: "Ereğli - Zonguldak Yolu 51 – 52'nci kilometreler arası,
                Ereğli - Zonguldak Yolu 53 – 54'ncü km arası,
                Ereğli - Zonguldak Yolu 56 – 57'nci km arası,
                Ilıksu mevki, Kilimli - Filyos - Saltukova Yolu 25 – 26'ncı km arası,
                Bartın - Arıt Yolu 0,1. km bulunan Karadere Köprüsü mevki,
                Bartın - Amasra Yolu 0 - 2 km arası Amasra Tüneli mevki,
                Bartın - Kurucaşile Yolu 30 – 32'nci km arası,
                Zonguldak - Devrek Yolu 28'nci km arası,
                Örmeci Köprüsü mevki, Bartın - Kozcağız - Perşembe Yolu 9'ncu km,
                Zonguldak - Devrek Yolu 78'nci km,
                Çaycuma - Bartın Yolu 22'nci km Karapınar Kavşağı mevki,
                Bartın - Arıt Yolu 6'ncı km Kaşbaşı Köprüsü mevki, Kozcağız - Hasankadı Yolu 7'nci km ulaşıma açılmıştır."



                    14 YOLUMUZ ULAŞIMA AÇILDI
                    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yoğun yağışlar sonucunda oluşan heyelan nedeniyle kapanan 14 yolun ulaşıma açıldığını, yağışların bugün de devam edeceğini belirterek, sürücüleri uyardı, zorunlu olmadıkça yola çıkılmaması gerektiğini söyledi. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'nun bu konudaki açıklamaları şöyle:

                    "Şimdiden Ereğli - Zonguldak Yolu, Kilimli - Filyos - Saltukova Yolu, Bartın - Arıt Yolu, Bartın - Amasra Yolu, Bartın - Kurucaşile Yolu, Zonguldak - Devrek Yolu gibi kapanan yollarımızdan 14'ünü açtık. Ankara - İstanbul Otoyol'u ile birlikte 7 güzergâhta da yol açma çalışmalarına devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da heyelan meydana geldi. Şu an Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapalı ama ekiplerimiz süratle yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarımızın da ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekiyor. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D- 100'e yöneldiğinden dolayı o güzergâhta da yoğun bir trafik oluştu. O yüzden vatandaşlarımızdan gerekmedikçe yola çıkmamalarını eğer çıkacaklarsa da yollarımızda çalışmalarda bulunan tüm ekiplerimizden gelen talimatlara uysunlar. Yollarımızda bulunan değişken mesaj ve trafik işaretlerimizde paylaşılan bilgilere de riayet etsinler. Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre mevsim normalleri üzerindeki sağanak yağışların yarın da etkisini sürdüreceği öngörülüyor. Bu nedenle özellikle Bartın, Zonguldak, Karabük, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Sakarya, Kastamonu, Bolu ve çevre illerimizde yola çıkacak vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, çok elzem olmadığı müddetçe yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.



                    01.06 Zonguldak'ta geçici acil müdahale üniteleri kurulduğu duyurdu.
                    Bakan Fahrettin Koca sosyal medya hesabın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Selden etkilenen Zonguldak ili Devrek ve Gökçebey ilçeleri Devlet Hastanelerinde, sağlık hizmetlerinde bir aksama olmaması amacıyla geçici acil müdahale üniteleri kuruldu. Sel felaketi sebebiyle Zonguldak halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.



                    23.07 Bakan Koca: 2 hastanede sel baskını oldu
                    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Zonguldak'taki sel felaketi sonucu Gökçebey ve Devrek Devlet Hastanelerinde su baskını meydana gelmiş, acil servisler geçici olarak kullanım dışı kalmış, olay sebebi ile 37 adet ambulans, 1 pajero ambulans, 2 UMKE timi, 1 acil müdahale aracı ile 123 sağlık personeli görevlendirmesi yapılmıştır. Durum kontrol altındadır." açıklamasında bulundu.



                        22.08 Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu Bolu'ya hareket etti
                        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, aşırı yağışların neden olduğu heyelan ve selden etkilenen Bolu'ya gidiyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Uraloğlu, Bolu'da incelemelerde bulunmak üzere, bölgeye hareket etti.



                        21.28 Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
                        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönünün trafiğe kapatıldığını açıkladı. Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yapıtğı paylaşımında, "Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır. Ankara'dan İstanbul'a giden sürücülerimiz Abant gişelerinden D-100'e yönelmiş ve o güzergahta yoğun bir trafik oluşmuştur. Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarının ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekmektedir." ifadelerine yer verdi.

                        Sel felaketinde dün yaşananlar...

                        ZONGULDAK-İSTANBUL YOLU ULAŞIMA KAPANDI
                        Yoğun sağanak sonrası meydana gelen heyelan sebebiyle Zonguldak-İstanbul kara yolu tamamen trafiğe kapandı. Araçlar, yoldan geri döndürüldü. Ekipler, güzergahta yeni heyelanların yaşanmaması için çalışma yaptı.

                        TEM OTOYOLU GEÇİŞİNDE HEYELAN MEYDANA GELDİ I VİDEO İZLE


                        Kara yolunun çift yönlü trafiğe kapatıldığı aktarılan açıklamada, ivedilikle bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmalara başladığı kaydedildi. Yolun açılması için kara yolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı.

                            Bu arada bazı köylerde ve merkeze bağlı Özal Mahallesi'nde su baskınları yaşandı. Bazı kereste fabrikaları sular altında kaldı. Bölgeye giden Vali Fuat Gürel, iş makinesine binerek çalışmaları inceledi.

                            "İNŞALLAH SORUNSUZ ŞEKİLDE ATLATACAĞIZ"
                            Gürel, incelemenin ardından gazetecilere, bölgede iki gündür şiddetli sağanağın etkili olduğunu söyledi.

                            Zonguldak ve Bartın'ın ardından sağanağın Yenice ilçesinde etkisini gösterdiğini belirten Gürel, "Kayabaşı köyünde de maalesef sıkıntı yaşadık. Şu anda 2 yerde kara yolu selden dolayı etkilenmiş durumda. Yolumuz kapalı ama Yortan üzerinden Zonguldak trafiği çalışıyor. Şu anda sıkıntımız kalmadı. Birkaç köyümüzde de ufak tefek sel baskınıyla alakalı ihbarlar var ama Allah'a şükür can kaybı yok. Bu bizim için en büyük teselli." dedi.

                            Gürel, tüm iş makinelerinin sahada olduğunu anlatarak "Arkadaşlarımız sahada. Hepimiz görevimizin başındayız. Jandarmamız, emniyetimiz, kara yolları, Devlet Su İşleri, İl Özel İdaresi diğer kurumlar herkes şu anda görevinin başında. Vatandaşımızın yanındayız. İnşallah sorunsuz bir şekilde atlatacağız. Gece geç saatlere kadar hava akımından kaynaklı sıkıntı var. Yağış bekleniyor. Tedbirlerimizi aldık. Bekliyoruz. İnşallah sorunsuz şekilde atlatacağız." diye konuştu.

                            Vali Gürel'e incelemelerinde Yenice Kaymakamı Büşra Güneş, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve yetkililer eşlik etti.

                            "ZARAR TESPİT EKİPLERİMİZ SAHADA"
                            Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, sağanak yağışın hasarlara neden olduğu Ordu'ya geldi. Beraberindeki Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile birlikte kentte incelemelerde bulunan Sezer, Ordu'da yaşanan taşkında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını söyledi. Ekiplerin hasar tespit çalışmaları başladığını belirten Sezer, "Çok şükür dün gece yarısından itibaren yoğun bir şekilde yağış almamıza rağmen, taşkın olmasına rağmen Ordu merkezimizde herhangi bir can kaybı meydana gelmedi. İş yeri zararlarımız var. Araç ve ev su baskınları sonucu oluşan eşya zararları var. Zarar tespit ekiplerimiz şu anda sahada çalışmalarını devam ettiriyorlar. En kısa sürede bunlarla birlikte de vatandaşlarımızın yarasını saracağız. Hem Cumhurbaşkanımızın hem İçişleri Bakanımızın her türlü destek ve yardımın yapılması yönünde talimatları var bizlere. Bunları yerine getireceğiz en kısa sürede" diye konuştu.

                            'BİNE YAKIN HEYELAN VE TOPRAK KAYMASI VAR'
                            Sezer, sağanak nedeniyle bine yakın heyelan olduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 130 kilogram yağış alındı. Büyük bir yağış Karadeniz'de. Buna bağlı olarak da bine yakın heyelan ve toprak kayması var. Ekiplerimiz özellikle yerleşim yerleri etkilenen alanlarda şu anda 4 ekibimiz Ordu genelinde çalışmalarını devam ettiriyor. Burada yine vatandaşlarımızın mağdur olmaması için tüm çalışmalar en hızlı şekilde ortaya konulacak" dedi.

                                SAMSUN'DA CAN KAYBI
                                Samsun'da etkili olan sağanak nedeniyle sele kapılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Sezer, "Maalesef dün Samsun'da yine bir vatandaşımızı sele kapılması sonucunda kaybettik. Geceden sabaha kadar arama-kurtarma çalışmaları devam etti. Sabah itibariyle onu da bulduk. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına da başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.

                                'DİKKATLİ OLACAĞIZ'
                                Vatandaşlara dikkatli olmaları yönünde çağrıda da bulunan Sezer, şöyle konuştu:"Şu anda 15 ilimizi turuncu uyarı vermiş durumdayız. Meteoroloji ile beraber anlık olarak takip ediyoruz. Bu verilen uyarılar sonucunda başta yetkililer olmak üzere valilerimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız olmak üzere tüm kriz merkezlerimiz şu anda aktif durumda. İş makineleriyle risk oluşturan yerlerde tedbirler alınmış durumda. Aynı zamanda da olası sıkıntılara karşı hava araçlarımızı da arama-kurtarma noktasında bekletiyoruz. Dün Şile'de mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtardık Sahil Güvenliğimizin helikopteriyle. Yine aynı şekilde burada da tedbirli bir şekilde devam ettiriyoruz. Vatandaşlarımızdan özellikle istirhamımız şudur; yarın da devam edecek turuncu uyarı bazı illerimizde. Turuncu uyarının bulunduğu bölgelerdeki herkese SMS gönderiyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen uyarıları dikkate almalarını, özellikle risk oluşturan dere yatakları gibi alanlardan uzak durmalarını istirham ediyorum." Sezer, alınan tedbirlerin ve önlemlerin bu tür afetlerin oluşturduğu hasarların boyutunu azalttığını sözlerine ekledi.

                                SAĞANAK KENT MERKEZİ VE 4 İLÇEYİ VURDU
                                Gökçebey ilçesinde de ilçe merkezinde yaşanan su baskınları sonrası belediye ekipleri tıkanan rögar kapaklarını açmak için çalışma yaptı. Yağışın etkilediği Çaycuma ilçesinde ise Çaycuma Çarşı Merkezi, Cumhuriyet Meydanı, İstasyon, Sanayi Sitesi ile tüm cadde ve sokaklar su altında kaldı.




                                Bodrum kattaki ev ve dükkanları su bastı. Araçlar su kapılıp sürüklendi. Esnaf kendi imkanları ile önlem almaya çalıştı. Ereğli ilçesinde de sağanak yağış sonrasında Çaylıoğlu beldesi ve Armutlucuma köyünde su taşkınları meydana geldi.

                                Çaylıoğlu beldesinde köprüyü aşan sel suyu iş yerlerine girdi. Birçok bölgede heyelanlar meydana geldi. Bazı köylerde ise sel nedeni ile birçok evin boşaltıldığı öğrenildi.



                                ASFALTTA DEPREM ETKİSİ
                                Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde meydana gelen sağanak yağış sonrası Zonguldak-Ankara karayolu Örmeci köyü mevkisinde yoldaki asfaltta bozulmalar ve yarıklar oluştu. Adeta deprem etkisi oluşan yolun Zonguldak'tan Ankara'ya gidiş yönü araç trafiğine kapatılırken, trafik Zonguldak yönüne gidişten sağlanıyor.



                                    UÇAKLAR ANKARA'YA İNDİ
                                    Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na inecek yolcu uçakları, yoğun yağış sebebiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Saat 15.15'te Zonguldak-Düsseldorf seferini yapacak olan uçak da rötar yaptı. Uçuşun yarına ertelendiği bildirildi.

                                    YAVRU KÖPEK, ÇAYA DÜŞTÜ
                                    Düzce'de sağanak ile birlikte Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı da yükseldi. Bu sırada çaya düşen yavru köpek, sel sularının getirdiği odun yığınlarının üzerine çıktı. Odun yığınları üzerinde akıntıya kapılan köpek, bir süre sonra gözden kayboldu. Köpeğin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.



                                    DÜŞEN YILDIRIM CAN ALDI
                                    Sağanak Ardahan'da da etkiliydi. Hanak ilçesine bağlı Börk köyünde, evinin bahçesinde hayvanları ile uğraşan 15 yaşındaki çocuğa yıldırım isabet etti. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

                                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                                    • Paylaş
                                    • Tweet
                                    • Paylaş
                                    • Sitene Ekle
                                    •  
                                    Vakıf Katılım
                                    Haberler Yaşam Karadeniz sele teslim oldu: Dereler taştı, yollar göle döndü, evleri su bastı! Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapalı... | Zonguldak, Bartın, Bolu son durum
                                        loading
                                        SON DAKİKA