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    • Yaşam
    • 09.07.2023 18:59
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    • 09.07.2023 19:12
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    İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Anne ve oğlunun sır ölümünün detayları ortaya çıktı

    İzmir’de evlerinden gelen koku üzerine yapılan kontrolde cesetleri bulunan Suzan Gürzeren ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'in yapılan ön otopsisinde vücutlarında herhangi bir darp, kesici ve delici alet yarasına rastlanmadığı bildirilmişti. Anne-oğulun ölüm nedenlerinin tespiti için detaylı otopsi yapıldı. Oğlunun kalp krizi, annenin ise açlıktan öldüğü ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    İzmir’de akıllara durgunluk veren olay!

    Bir süredir komşularından haber alamayan ve apartmanda oluşan kokudan dolayı komşularının sağlık durumundan endişe eden bina sakinleri, durumu polise bildirdi.

    İhbar üzerine apartmanın 4'üncü katındaki eve çilingir yardımıyla giren polisler, Suzan Gürzeren (88) ile oğlu Yalçın Suat Gürzeren'i (52) yerde hareketsiz bir şekilde buldu.

    Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

    Yalçın Suat Gürzeren'in Kurban Bayramı'nda evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği, yatalak ve bakıma muhtaç olan annesi Suzan Gürzeren'in de açlıktan dolayı yaşamını yitirdiği belirlendi.
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        Haberler Yaşam İzmir'de akıllara durgunluk veren olay! Anne ve oğlunun sır ölümünün detayları ortaya çıktı
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