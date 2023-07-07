Çanakkale'de acı olay! Evlilik teklifi için çıktıkları uçurumdan yuvarlanıp düşen kadın hayatını kaybetti

EVLENME TEKLİFİ İÇİN ÇIKTILAR

Bozcaada'da güze bir tatil geçiren çift, evlilik planları da yapıyordu. Kız arkadaşına romantik bir evlilik teklifi yapmak isteyen N.G. iddiaya göre bu teklif için Bozcaada'nın gün batımının en güzel seyredileceği yerlerinden biri olan Polente Burnu'nu seçti.