Çanakkale'de acı olay! Evlilik teklifi için çıktıkları uçurumdan yuvarlanıp düşen kadın hayatını kaybetti

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde bulunan Polente Burnu'nda dün gece İstanbul'da bir reklam ajansında grafiker olarak çalışan Yeşim Demir, (39) bir yıl önce tanıştığı Sakarya'da Tarım market işletmeciliği yapan erkek arkadaşı N.G. ile tatil için geçtiğimiz hafta Bozcaada'da bir otele yerleşti.
EVLENME TEKLİFİ İÇİN ÇIKTILAR
Bozcaada'da güze bir tatil geçiren çift, evlilik planları da yapıyordu. Kız arkadaşına romantik bir evlilik teklifi yapmak isteyen N.G. iddiaya göre bu teklif için Bozcaada'nın gün batımının en güzel seyredileceği yerlerinden biri olan Polente Burnu'nu seçti.
N.G., sürpriz evlilik teklifi için kız arkadaşı Yeşim Demir'e o bölgede piknik yapmayı teklif etti. Bir gün önceden tüm hazırlıkları yapan çift, dün ikindi saatlerinde burna geldi. Birlikte rüzgar gülleri eşliğinde gün batımını seyreden çift, iddiaya göre bir taraftan da alkol almaya başladı.