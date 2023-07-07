Konya'da ilginç olay| Selçuklu'nun 'L'sini çaldılar! Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kayıp 'L' için paylaşım yaptı

Konya'da ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. Selçuklu Belediyesi önündeki Selçuklu yazısının "L" harfi çalındı. L harfinini alan kişiler diğer harflere ise dokunmadı.

Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Pekyatımacı, "L" harfi çalınmış tabelayı paylaşarak "Bizim L'yi kim çaldıysa getirsin" notuyla gülen emoji koyarak durumu mizahi bir şekilde duyurdu. Paylaşımın altına onlarca yorum ve beğeni geldi. Alınan bilgilere göre L harfinin bulunması için kent genelinde çalışma başlatıldı.