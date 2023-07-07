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    • Yaşam
    • 07.07.2023 12:00
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    • 07.07.2023 12:00
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    Konya'da ilginç olay| Selçuklu'nun 'L'sini çaldılar! Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kayıp 'L' için paylaşım yaptı

    Konya'nın merkez Selçuklu Belediyesi önünde ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. Belediye önündeki "Selçuklu" tabelasının 'L' harfi çalındı.Konuya ilişkin Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı sosyal medya hesabından mizahi bir paylaşım yaptı. Paylaşıma sanatçı Murat Kekilli'den de yanıt geldi.

    takvim.com.tr
    Konya’da ilginç olay! Belediye’nin ’L’si çalındı

    Konya'da ilginç bir hırsızlık olayı meydana geldi. Selçuklu Belediyesi önündeki Selçuklu yazısının "L" harfi çalındı. L harfinini alan kişiler diğer harflere ise dokunmadı.

    Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Pekyatımacı, "L" harfi çalınmış tabelayı paylaşarak "Bizim L'yi kim çaldıysa getirsin" notuyla gülen emoji koyarak durumu mizahi bir şekilde duyurdu. Paylaşımın altına onlarca yorum ve beğeni geldi. Alınan bilgilere göre L harfinin bulunması için kent genelinde çalışma başlatıldı.

    Pekyatırmacı'ya sanatçı Murat Kekilli'de yanıt verdi. Kekilli, "Benim soyadımda (KEKILLI) 2 tane var başkanım,feda olsun Konya'mıza. Üzüldüğünüz şeye bakin!" dedi.

    Paylaşımın altına birçok yorum gelirken bir kullanıcı, "Diğer harfler için nöbetteyiz başkanım" yazdı.

        Bir başka kullanıcı ise "Bi işimiz var halledip getirecez başkanım" yazdı.

        Kullanıcıları güldüren paylaşım binlerce beğeni aldı.

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        Haberler Yaşam Konya'da ilginç olay| Selçuklu'nun 'L'sini çaldılar! Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı kayıp 'L' için paylaşım yaptı
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