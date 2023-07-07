Bursa'da ailesinden 4 kişiyi öldüren özel harekatçı, cinayet öncesi, 'Üzerinize şarjör boşaltacağım' demiş!
Bursa'da ocak ayında korkunç aile katliamı gerçekleşti. Özel harekatçı Adem Ergüner, ağabeyi Mehmet Ergüner ile para meselesi yüzünden tartıştı. Çıkan kavgada anne Bedriye (67), ağabeyleri Mehmet (40) ve Remzi (45) ile yengesi Fatma Ergüner'e kurşun yağdırdı. Özel harekat polisi Adem Ergüner (29), tutuklu yargılandığı davanın duruşmasında, "Psikolojik tedavi görüyorum. Affınıza sığınarak sonraki celsede ifade vermek istiyorum" dedi. Duruşmada ifade veren Ergüner'in kız kardeşi Songül I., Adem Ergüner'in öldürdüğü ailesine, 'Orhangazi'ye dolu olarak gelip, şarjörleri üzerinize boşaltacağım' diyerek tehdit ettiğini söyledi. İşte kan donduran olayın detayları...
Korkunç olay ocak ayında İznik Gölü yakınındaki Çamlıkalan mevkisinde yaşandı. Bingöl'ün Genç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde özel harekat polisi olarak çalışan 6 yıllık polis memuru Adem Ergüner, iddiaya göre Bingöl'de görev yaptığı sırada, 175 bin liraya sattığı aracının parasını, mütehahitlik yapan ağabeyi Mehmet Ergüner'e vererek kendisine ev yapması konusunda anlaştı. Evin yapılmadığını görünce de parayı ağabeyinden geri istedi ancak paranın miktarı konusunda anlaşamayan kardeşler arasında tartışma çıktı.
DÖRDÜNE DE KURŞUN YAĞDIRDI
Bunun üzerine izin alan Adem Ergüner, eşi ve çocuğuyla birlikte soluğu eski görev yeri Eskişehir'de aldı. Burada ailesini AVM'de bırakan Ergüner, Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde giderek ağabeyi Mehmet Ergüner'e telefon açtı. İkili konuşmak üzere anlaştı. Adem Ergüner, buluşma noktasına giden annesi Bedriye, ağabeyi Remzi ve yengesi Fatma Ergüner'e kurşun yağdırdı. Anne Bedriye ile oğlu Remzi ve gelini Fatma Ergüner olay yerinde, Mehmet Ergüner ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, Adem Ergüner de tutuklandı.
Sanık hakkında, 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Üstsoy veya altsoydan birini, eşi veya kardeşi öldürme' ile 'tehdit' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Adem Ergüner'in yargılanmasına başlandı. Yapılan ilk duruşmaya, tutuklu sanık, öldürülen dört kişinin yakınları ile tarafların avukatları katıldı.
"ŞARJÖRÜ SİZE BOŞALTACAĞIM"
Duruşmada savunması istenen Adem Ergüner, "Psikolojik tedavi görüyorum. Affınıza sığınarak bir sonraki celse ifade vermek istiyorum. Susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi. Mahkemede sanık olarak dinlenen Ergüner'in kız kardeşi Songül I., okulların sömestir tatiline girmesi nedeniyle ailesini görmek için Orhangazi'ye geldiğini, burada ailesinin moralinin çok bozuk olduğunu fark ettiğini söyleyerek, "Olay günü yeğenim Efecan, babası ile ağabeyim Mehmet'in sanıkla çok şiddetli şekilde telefon görüşmesinde tartıştıklarını ve sanığın Orhangazi'ye dolu olarak geldiğini bana söyledi. Onlara, 'Sizi gelip öldüreceğim, şarjörü size boşaltacağım' şeklinde tehdit içerikli sözler söyledi" dedi.
"AĞZINDAN KAN GELDİĞİNİ GÖRDÜM"
Songül I., olayların buraya geleceğini hiç düşünmediğini söyleyerek şunları söyledi:"Ağabeyim Mehmet ve Remzi bir hışımla ayrı arabalara binerek gitmek istediler. Sanık ile kavga edeceklerini düşündüm ancak kesinlikle bu şekilde sonuçlanabileceğini tahmin etmedim. Yaşanacakları tahmin ettiğim için ben de, annem ve yengemin içinde olduğu Mehmet'in arabasına bindim. Olay yerine gittiğimizde, Remzi ağabeyim bizden önce gelmişti. Arabadan indiğim sırada sanığın ağabeyim Mehmet'e ön camdan elindeki tabanca ile ateş ettiğini gördüm. Kapıyı açtıktan sonra yine silah sesi gelince Remzi ağabeyimin de vurularak yere düştüğünü fark ettim. O anda kurşunun isabet ettiğini anlamamıştım. Ne zaman ki ağzından kan geldiğini gördüm, onunda vurulduğunu anladım" dedi.
'SEN DAHA ÖLMEDİN Mİ?'
Duruşmada, annesini çok sevdiğini ağlayarak anlatan Songül I., "Annem benim her şeyim. Onsuz nefes alamam, yaşayamam. Şu anda ismini söylemek istemediğim burada oturan sanık, yengemi de öldürdükten sonra silahını anneme doğrulttu. Kendisine, 'Ne olur ona ateş etme. öldürme. Beni vur. Anneme kıyma. Onsuz yaşayamam" diye dakikalarca yalvardım ama o beni dinlemedi. Kaçarken tökezlenip yere düşen anneme kurşunlar yağdırdı. Ardından, Remzi ağabeyime geri dönerek, 'Sen daha ölmedin mi' dedikten sonra ona yeniden ateş etti " diye konuştu. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.