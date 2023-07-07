Bursa’da ailesinden 4 kişiyi öldüren özel harekatçı, cinayet öncesi, ’Üzerinize şarjör boşaltacağım’ demiş!

'SEN DAHA ÖLMEDİN Mİ?'

Duruşmada, annesini çok sevdiğini ağlayarak anlatan Songül I., "Annem benim her şeyim. Onsuz nefes alamam, yaşayamam. Şu anda ismini söylemek istemediğim burada oturan sanık, yengemi de öldürdükten sonra silahını anneme doğrulttu. Kendisine, 'Ne olur ona ateş etme. öldürme. Beni vur. Anneme kıyma. Onsuz yaşayamam" diye dakikalarca yalvardım ama o beni dinlemedi. Kaçarken tökezlenip yere düşen anneme kurşunlar yağdırdı. Ardından, Remzi ağabeyime geri dönerek, 'Sen daha ölmedin mi' dedikten sonra ona yeniden ateş etti " diye konuştu. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.