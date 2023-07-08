Samsun'dan kötü kokular gelen sandıktan ceset çıktı | Patronunu öldürüp günlerce saklamış, daha sonra boş alana götürüp...





"Onur Can'ın söylediği her cümlede çelişki var. Doğru söylediği bir kelime dahi yok. Emniyetteki ifadesiyle duruşmadaki savunması değişik. Ben Onur Can'a, 'Ümit nerede' diye sordum. Bana, 'Kadir amca ben nereye gittiğini bilmiyorum, dükkanı kapatmış gitmiş' dedi. Ümit'e mesaj attım ve bana onun telefonundan gelen mesajda, geleceğini, dükkanı açmamı ve temizlik yapmamı istediğini yazıyordu. Çok bekledik, gelmeyince Onur Can'a 'Ne yapacağız' diye sordum. Bana, 'Gelecek kafası biraz bozuk' dedi. Bizi kandırmak için bu kelimeleri kullanmış. Biz böyle olunca karakola kayıp ilanı verdik. Bunu yaparken hiçbir şeyden haberimiz yoktu. Onur Can, 17 gün boyunca bizimle beraber gezdi, ağladı. Bu çocuğa işkence etmenin bir anlamı yoktu. Siz kardeştiniz, o senin patronundu. Biz, senin babandık, anandık. Benim bir tane çocuğum var, sen neden onunla oynadın. Biz sana sahip çıktık, suçumuz bu muydu?"