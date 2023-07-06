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    • Yaşam
    • 06.07.2023 12:26
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    • 06.07.2023 12:26
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    İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas dehşeti'nin tespit tutanağı ortaya çıktı

    İzmir'de, hafif ticari aracın çarpmasıyla refüjü aşan otomobilin, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştığı kazada 5 kişi öldü 23 kişi yaralanmıştı. Yaşanan ‘makas katliamı’nda kazanın tespit tutanağı ortaya çıktı. Tutanakta, kazadaki tüm kusurun, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren hafif ticari araç sürücü Yusuf İslam Koçak'a (19) ait olduğu belirtildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    ’Makas dehşeti’nin tespit tutanağı ortaya çıktı

    Kaza, 30 Haziran'da saat 19.30 sıralarında, Menderes ilçesi Gölcükler Mahallesi İzmir-Aydın kara yolunda meydana geldi.

    Gaziemir'den Ayrancılar yönüne giden Özcan Özer (57) yönetimindeki, içinde 11 kişinin olduğu 34 DEB 698 plakalı otomobile, Yusuf İslam Koçak'ın kullandığı 35 ADF 564 plakalı hafif ticari araç, yandan çarptı. Özer'in kontrolünü yitirdiği otomobil, refüjü aşıp, karşı yönden gelen İsmail Akdar'ın (50) kullandığı 09 BU 404 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

    5 ÖLÜ 23 YARALI
    Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri, çevre güvenliğini sağladı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, otomobildeki Sibel Özer (54) ile Şengül Akbaş'ın (64) yaşamını yitirdiği, her 2 araçtaki toplam 23 kişinin yaralandığı belirlendi.

        Ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Özcan Özer, oğlu Ali Alperen Özer (18) ile minibüsteki Mustafa Kemal Karaca, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 9 yaralının dışında, diğerleri ise tedavileri tamamlanınca taburcu edildi.

        BİR AİLEYİ YOK ETTİ
        Denizden dönüş yolunda hayatlarını kaybettiği belirlenen Özcan Özer, eşi Sibel Özer ve otistik oğlu Ali Alperen Özer ile ablası Şengül Akbaş ve minibüste bulunan Mustafa Kemal Karaca, 1 Temmuz'da İzmir'de toprağa verildi.



        HAFİF TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜ TUTUKLANDI
        Kaza anı, bir otomobilin araç kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde hafif ticari aracın Özcan Özer'in kullandığı otomobile hızla yandan çarptığı, çarpmanın şiddetiyle kontrolden çıkan otomobilin refüjü aşıp, karşı yöne geçerek minibüsle çarpıştığı anlar yer aldı. Kazada, otomobile çarptıktan sonra hızla uzaklaşan hafif ticari aracın sürücüsü Yusuf İslam Koçak, yakalanıp gözaltına alındı.

            Sorgusunda, önündeki bir aracı sollarken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söyleyen Koçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip tutuklandı.

            'KAZADAN SONRA OLAY YERİNE DÖNMÜŞ'
            Kazaya yol açan sürücüye tepkisini dile getiren İsmail Girgin, "Katil nasıl olaydan sonra cinayet mahalline döner ya bu da aynısını yapmış. Duyduğumuza göre bu kişi kazadan sonra, sanayiye gidip aracını uygun bir yere park ediyor. Tekrar olay yerine dönüyor. Kazaya bakıyor. Eserini görüyor. Ardından hiçbir şey yokmuş gibi ayrılıyor. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bir aileyi yok etti. Daha bir açıklaması yok. Ülkemizde idam cezası yok ama olsa bu ceza bile buna az gelir. İnsanların hayalini yok etti. Hastanedekilerin geleceği ne olacak bilemiyorum. Perişan durumdayız. Yapacak bir şey yok, elimiz kolumuz bağlı" diye konuştu.



            DİĞER SÜRÜCÜLER KUSURSUZ
            Kazayla ilgili çıkan tespit tutanağında, otomobil sürücüsü Özcan Özer ile minibüs şoförü İsmail Akdar'ın kusursuz olduklarının belirlendiği, tüm kusurun hafif ticari araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ta olduğu kaydedildi. Tutanakta şu ifadelere yer verildi:

            "Bu kazanın oluşumunda 35 ADF 564 plakalı araç sürücüsü Yusuf İslam Koçak'ın 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan 46/2C maddesini içeren aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek maddesini ihlal ettiği, diğer araç sürücülerinin bu kazada herhangi bir kusurunun bulunmadığı kanaatine kaza yeri incelemesi, sürücü beyanı ve kamera kayıtları neticesinde varılmıştır" denildi.
            Ayrıca yapılan kontrolde, Koçak'ın alkolsüz olduğunun tespitine de tutanakta yer verildi.
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            Haberler Yaşam İzmir'de 5 kişinin öldüğü 'makas dehşeti'nin tespit tutanağı ortaya çıktı
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