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    • Yaşam
    • 01.07.2023 10:57
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    • 01.07.2023 16:29
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    İzmir'de katliam gibi kaza kamerada: 5 kişi öldü 21 kişi yaralandı

    İzmir'de katliam gibi bir kaza yaşandı.İzmir'in Menderes ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Hafif ticari aracın son sürat makas atmaya çalışırken sebep olduğu kaza kameralara yansıdı. Kazada ölen otomobil sürücüsü Özcan Özer (57), eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Akbaş (64) ile otomobilde olduğu belirtilen diğer 8 kişinin denizden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi. Son olarak yaralılardan durumu ağır olan Özer çiftinin 18 yaşındaki oğulları, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    AJANSLAR
    İzmir’de katliam gibi kaza kamerada: 5 kişi öldü 21 kişi yaralandı

    İzmir'in Menderes ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı kaza, araç kamerasınca görüntülendi.

    MAKAS ATMAYA ÇALIŞIRKEN ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
    Görüntülerde, Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobilin, aynı yönde ilerleyen ve makas atan hafif ticari aracın çarpması sonucu kontrolden çıkması yer alıyor.

    Karşı şeride geçen otomobil, minibüsle çarpışıyor.

    GÖZALTINA ALINDI
    Kazayla ilgili soruşturmayı yürüten Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, makas atan aracın sürücüsü Y.K'yi gözaltına aldı.

    Öte yandan yaralıların hastanelerdeki tedavileri sürüyor.

    Gaziemir ilçesinden Torbalı yönüne ilerleyen otomobil, dün Kısık Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak önce refüje sonra karşı şeritteki minibüse çarpmıştı.

        Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 21 kişi yaralanmıştı.

        DENİZDEN DÖNÜYORLARMIŞ
        Kazada ölen otomobil sürücüsü Özcan Özer (57), eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Akbaş (64) ile otomobilde olduğu belirtilen diğer 8 kişinin denizden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

        ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ
        Meydana gelen feci kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan, Sibel ve Özcan Özer'in 18 yaşındaki oğlundan da acı haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan Ali Alperen Özer, burada yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin ölüm haberini alan yakınları yasa büründü.

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        Haberler Yaşam İzmir'de katliam gibi kaza kamerada: 5 kişi öldü 21 kişi yaralandı
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