İzmir’de katliam gibi kaza kamerada: 5 kişi öldü 21 kişi yaralandı

Kazada otomobildeki 3 kişi ile minibüsteki 1 kişi hayatını kaybetmiş, 5'i ağır 21 kişi yaralanmıştı.

DENİZDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Kazada ölen otomobil sürücüsü Özcan Özer (57), eşi Sibel Özer (54) ve ablası Şengül Akbaş (64) ile otomobilde olduğu belirtilen diğer 8 kişinin denizden döndükleri sırada kazanın meydana geldiği belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Meydana gelen feci kazada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan, Sibel ve Özcan Özer'in 18 yaşındaki oğlundan da acı haber geldi. Hastanede tedavi altına alınan Ali Alperen Özer, burada yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz gencin ölüm haberini alan yakınları yasa büründü.