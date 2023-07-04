Türkiye bu katliamı konuşmuştu! Makas atan sorumsuz sürücü kazadan sonra olay yerinde keşif yapmış

'MANEVİ AÇIDAN ÇOK KÖTÜ DURUMDAYIZ'

Hayatını kaybeden Özer çiftinin en büyük hayallerinin 4 erkek çocuklarının evlendiklerini görmek olduğunu da belirten Girgin, "Ancak bu hayaller, yok oldu. Hastanede yaralılarımız var. Her yerleri kırık. Taburcu olduklarında ev revire dönecek. Manevi açıdan çok kötü durumdayız. Hastanede tedavileri sürenlere ölenlere ilgili bir şey söyleyemedik" dedi.

Özcan Özer'in, hastanedeki son anlarında bile çocuklarını düşündüğünü belirten Girgin, "Kazadan sonra önden başka araçla giden büyük oğlunu arayıp, 'Oğlum biz kaza yaptık, otomobilin içinde kötü sıkıştım' demiş. Sonrasında ise 'Ali nasıl' diyerek, kaza yapan araçtaki otistik oğlunu sormuş" dedi.