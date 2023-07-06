Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 06.07.2023 11:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.07.2023 11:47
    ABONE OL

    CHP'li İBB İstanbul'u çöp dağlarına teslim etti! Vatandaşlar isyan etti

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesinin göz bebeği olan Taksim Meydanı’nı her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda olan meydanın içler acısı hali vatandaşları isyan ettirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    CHP’li İBB İstanbul’u çöp dağlarına teslim etti!

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sorumluluğunda olan meydanda 9 günlük bayram tatili sonrasında ekiplerin çalışmaması sonucu çöp dağları oluştu. Biriken çöplerden sızan sıvı ve yayılan kokular Taksim'i gezmeye gelen yerli ve yabancıları canından bezdirdi.

    Sabah'ın haberine göre, Cumhuriyet Anıtı'nın çevresinde sökülüp çalınan aydınlatma lambalarının yerine demir kapaklar takılması ise tepki çekti.

    Çalınan lambaların kapaklarında alüminyum olması nedeniyle hurdacılara satıldığı kaydedildi. İstanbul'un vitrini konumundaki Taksim Meydanı'nın içler acısı haline vatandaşlar ve esnaf da isyan etti.

    İBB'ye defalarca şikayette bulunduklarını ancak ekiplerin gelip meydanda biriken çöpleri toplamadıklarını belirten vatandaşlar, hem koku hem de çirkin görüntünün dayanılmaz hal aldığını söylediler.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Gözler Brüksel’de! Dananın kuyruğu kopabilir
    Haberler Yaşam CHP'li İBB İstanbul'u çöp dağlarına teslim etti! Vatandaşlar isyan etti
        loading
        SON DAKİKA