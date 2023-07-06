CHP'li İBB İstanbul'u çöp dağlarına teslim etti! Vatandaşlar isyan etti

Sabah'ın haberine göre, Cumhuriyet Anıtı'nın çevresinde sökülüp çalınan aydınlatma lambalarının yerine demir kapaklar takılması ise tepki çekti.

Çalınan lambaların kapaklarında alüminyum olması nedeniyle hurdacılara satıldığı kaydedildi. İstanbul'un vitrini konumundaki Taksim Meydanı'nın içler acısı haline vatandaşlar ve esnaf da isyan etti.