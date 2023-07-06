İstanbul'da kaçırıp mezarını kazdılar! Genç kız yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı: Ormanlık alanda beni öldürüp gömmek için yer aradılar

GÖMÜLMEKLE TEHDİT EDİLDİ

Bir süre sonra E.A., en yakın arkadaşı olan B.S.'nin, E.S. ile daha önce sevgili olduklarını öğrendi. Bu durumun ortaya çıkması üzerine E.A. genç kız ile buluşarak, onu B.S.'nin yanına getirdi. Darp edilen ve kaçırılan genç kıza E.A., B.S. ve 3 arkadaşı dehşeti yaşattı. Zorla otomobile bindirilerek ormana götürülen genç kız, hem darp hem de tehdit edildi. Öldürülüp gömülmekle tehdit edilen E.S., Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde otomobilin yavaşlamasını fırsat bilerek şüphelilerden kurtuldu. Korku dolu anlar yaşayan genç kız, otoyolda gişe personelinin yanına koşarak, yardım istedi.

O GÜZERGAHTA TABANCA VE KÜREK BULUNDU

Şahısların yanında kazma, kürek ve silah olduğu öğrenildi. Genç kızın kaçtığı otoyol üzerinde tabanca ve kürek bulunduğu bilgisi de iddianamede de yer aldı. E.S.'nin şikayeti üzerine B.A. (21), B.K. (23), E.A. ve Ç.K. yakalandı. Olaya karışan şüphelilerden B.S. ise yakalanamadı. İfadeleri alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 ay cezaevinde kalan Ç.K., adli kontrol şartıyla tahliye oldu.