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    • Yaşam
    • 01.07.2023 09:20
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    • 01.07.2023 09:21
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    Çanakkale Boğazı'nda tekne arızası: Müdahale edildi

    Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeki 7 metrelik özel teknenin makineleri, Çanakkale Şehitler Abidesi önlerinde arızalandı. Tekne Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

    Boğaz’da arıza

    Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına çekildi.

    Boğazda seyir halindeki 7 metrelik özel teknenin makineleri, Çanakkale Şehitler Abidesi önlerinde arızalandı.

    Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

    Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Mehmetçik Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.

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    Haberler Yaşam Çanakkale Boğazı'nda tekne arızası: Müdahale edildi
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