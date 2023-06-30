Düzce'de feci kaza: 2 ölü, 11 yaralı

Hastaneye kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Nazlıcan Barotçu da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer yaralılar ise Düzce Üniversitesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Öte yandan içerisinde 11 kişinin bulunduğu hafif ticari araçtakilerin düğünden döndükleri öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.