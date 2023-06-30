Düzce'de feci kaza: 2 ölü, 11 yaralı

Düzce'de, içerisinde 11 kişinin bulunduğu hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Çamköy Mahallesi köprülü kavşağı üzerinde meydana geldi. Yusuf Yıldırım yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Selçuk Pektaş'ın kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı.
2 ÖLÜ 11 YARALI
Kazada sürücüler ile otomobildeki Mustafa Yıldırım ve hafif ticari araçtaki Sercan Çınar, Ayşen Kocalı, Fatmanur Ahsen Kocalı, Tuncay Bilgin, Ali Ay Güneş, Murat Pektaş, Serdar Efe Bilgin, Efe Avağ ve Nazlıcan Barotçu (21) yaralandı, yola fırlayan 3 çocuk annesi Hanım Bilgin (30) ise yaşamını yitirdi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbarla gelen polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri ise yaralılara müdahalede bulundu.