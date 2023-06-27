8.5 milyon lira değerindeki aracıyla trafikte dehşet saçtı! O polisin dosyası bir hayli kabarık çıktı

8,5 MİLYON DEĞERİNDE LÜKS ARAÇ, LÜKS VİLLA

Sabah'ın haberine göre, polis memuru hakkında ayrıca idari soruşturma başlatılması için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na da dilekçe verildi.

Dilekçede, Dalaman İlçe Emniyet Müdürlüğünde polis memuru olarak görev yapan Hüseyin Tayfun Üçgül'ün kolluk görevlisi olmasına rağmen 8,5 milyon değerinde aracının bulunduğu, ayrıca ikamet ettiği adreste ise lüks villada yaşadığı belirtildi.