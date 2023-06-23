Marmara'da müsilaj geri gelebilir! Prof. Dr. Melek Okyar uyardı: Marmara Denizi'nde su sıcaklıklarının artışıyla birlikte...

"MÜSİLAJIN OLMAMASI, OLMAYACAĞI ANLAMINA DA GELMEZ"

Prof. Dr. Okyar, müsilajın Marmara Denizi'nde görünürden kaybolduğunu ancak zaman zaman bölgesel olarak görülen müsilaja derinlerde rastlandığını anlattı. Bunun etkili ve yıkıcı olmadığına dikkati çeken Prof. Dr. Okyar, devam etti:"Müsilajın olmaması, olmayacağı anlamına da gelmez. Geçen yıl Marmara Denizi'nde müsilaj görmedik. Bu sene de şanslıydık. Çünkü tam müsilajın oluşabileceği dönemler biraz serin geçti. Yani daha serin ve daha soğuk bir bahar geçirdik. Şu anda hazirandayız. Hava gayet serin, çok rahatsız etmeyen bir hava söz konusu. Doğal olarak müsilajın oluşması çok görünür hale gelmedi.