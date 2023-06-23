TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu,Ankara - İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek projeyi anlattı

10 Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı, Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlendi. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuşmasında ulaştırma ve altyapı projelerinden bahsetti.
Fuarın son gününde TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu konuşmacı olarak katıldı.
"ANKARA-İSTANBUL'U 80 DAKİKAYA DÜŞÜRÜYORUZ"
Karaismailoğlu, "Türkiye'nin prestij projelerinden en önemli işlerinden ve dünyanın en büyük teknolojik işlerinden bir tanesi Ankara-İstanbul'u 80 dakikaya düşürüyoruz. 80 dakika değerli arkadaşlar. Tamamen uçağı tarihe gömecek çok önemli bir yatırımdır. 350 kilometrelik konforu ülkemize yaşatacağız. Bu Osaka-Tokyo arasındaki Şinkansen'e benzer bir projedir. Tam 350 kilometre hıza sahip bir hattımızdır bu. Ankara-Beypazarı-Narlıhan-Akyazı üzerinden Adapazarı, Kocaeli ve Söğütlüçeşme'ye kadar uzanacak Kızılay-Söğütlüçeşme arasında 80 dakikaya düşüreceğiz.