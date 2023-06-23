TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu,Ankara - İstanbul arasını 80 dakikaya düşürecek projeyi anlattı

Bu projeyle birlikte İstanbul Boğazı'nı bir kez daha yerin altından raylı sistemlerle geçeceğimiz dünyaya örnek ve iki kıtayı tekrar raylı sistemlerle birleştirecek Marmaray'a da alternatif önemli bir projedir. Bununda planlamasını yaptık. Önümüzdeki süreçte de bunu da ihale edip İstanbul'a kazandıracağız. 1.3 milyon günlük yolcuya hizmet verecek, 11 farklı raylı sistemi birbirine bağlayacak. Halkalı-İstanbul Havalimanı projemizde yoğun bir şekilde devam ediyor. 2024'ün başında da bu 31,5 kilometre projemizi de bitirdiğimizde Küçükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy'deki vatandaşlarımızın hem havalimanı ulaşımı, hem Kağıthane hem Gayrettepe-Mecidiyeköy, Taksim, Beşiktaş bağlantılarını da sağlayacak çok önemli bir projeyi de kazandırmış olacağız" diye konuştu.