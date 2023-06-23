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    • Yaşam
    • 23.06.2023 12:36
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    • 23.06.2023 12:36
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    Konya'da LGBT paçavrası asan İşçi Partililere Türk Bayraklı cevap!

    Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Türkiye İşçi Partisi binasına LGBT’yi simgeleyen bir bayrak asıldı. Daha önce tepkiler üzerine bayrak kaldırılmıştı. Ancak İşçi Partililer aynı skandala tekrar imza atarak bayrağı yine astılar. İşçi Partililere en güzel cevabı ise Konyalı bir grup genç verdi. Gençler binanın en üst katından LGBT paçavrasının üzerini kapatacak şekilde Türk bayrağı astı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar gündem oldu.

    takvim.com.tr
    LGBT paçavrası asan İşçi Partililere Türk Bayraklı cevap!

    Konya'nın Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesindeki bir iş merkezinde bulunan Türkiye İşçi Partisi İl Başkanlığına Toplum ahlakını ve aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığını simgelen bir bayrak asıldı. İşçi Partililer tepkiler üzerine bu bayrağı kaldırdı.

    Ancak partililer bir süre sonra yeniden bu bez parçasını partilerine astı.İşçi Partililere ve LGBT destekçilerine en güzel cevap ise bir grup gençten geldi.

    İş merkezinin en üs katına çıkan gençler, binaya LGBT paçavrasının üzerini kapatacak şekilde dev Türk bayrağı astı. İş merkezinde artık ay-yıldızlı bayrak dalgalanıyor.

    Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Konya'da penceresinden LGBT paçavrası sarkıtılan Türkiye İşçi Partisi'nin binasına dev Türk bayrağı asan gençleri tebrik etti. İşte o yorumlar...

    Hella olsun
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        Türk Telekom
        Haberler Yaşam Konya'da LGBT paçavrası asan İşçi Partililere Türk Bayraklı cevap!
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