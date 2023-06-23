Konya'da LGBT paçavrası asan İşçi Partililere Türk Bayraklı cevap!

Ancak partililer bir süre sonra yeniden bu bez parçasını partilerine astı.İşçi Partililere ve LGBT destekçilerine en güzel cevap ise bir grup gençten geldi.

İş merkezinin en üs katına çıkan gençler, binaya LGBT paçavrasının üzerini kapatacak şekilde dev Türk bayrağı astı. İş merkezinde artık ay-yıldızlı bayrak dalgalanıyor.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, Konya'da penceresinden LGBT paçavrası sarkıtılan Türkiye İşçi Partisi'nin binasına dev Türk bayrağı asan gençleri tebrik etti. İşte o yorumlar...